Im Interesse der Gesundheit: Geburtstagsparty abgesagt

Falkenthal

Geburtstagskinder, die gerne mit ihren Lieben zusammen feiern, haben es in diesen Tagen nicht einfach. Sie müssen potenziellen Gästen schweren Herzens Absagen erteilen und sie auf spätere Zeiten vertrösten. Zu diesen traurigen Geburtstagskindern gehört auch Falkenthal.

Der Ort im Löwenberger Land wollte dieses Jahr eigentlich ein ganz großes Jubiläum feiern und am 20. Juni auf den 750. Geburtstag des Dorfes anstoßen. Doch daraus wird nichts. Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Organisationskomitee beschlossen, die Feier abzusagen. In einem Flyer, der dieser Tage im gesamten Ort verteilt wird, heißt es, dass im Moment niemand sagen könne, wie sich das Corona-Virus weiter ausbreitet. „Wir sehen es als oberstes Gebot an“, so Iris Grützmacher, Günter Mainka und Karsten Kiesewetter vom Organisationskomitee, „keinen unserer Mitbürger der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen.“

Es gibt wichtigere Dinge als ein Ortsjubiläum

Wie es weiter heißt, müssten derzeit in Vorbereitung der Jubelfeier eigentlich viele Treffen stattfinden. Absprachen mit Sponsoren stünden an. Ebenso mit Firmen, die für die Feierlichkeiten bestimmte Dinge beisteuern sollten. All das, sei aber aktuell nicht möglich, weder über Telefon und persönlich schon gar nicht. „Wir mussten zwangsläufig einfach einen Cut machen, weil es jetzt wichtigere Dinge als ein Ortsjubiläum gibt, “, sagt Karsten Kiesewetter. „Die Situation ist einfach zu heiß.“ Na klar sei eine Portion Wehmut dabei, wenn nun alles ausfallen müsse. Immerhin sei man mit den Vorbereitungen schon ziemlich weit gewesen. Doch nun sei eine Lage entstanden, in der die Gesundheit der Menschen über allen anderen Dinge stehe. „Ich bitte Sie alle“, fordert Karsten Kiesewetter, der Ortsvorsteher von Falkenthal, die Einwohner des Dorfes auf, „den Maßnahmen der Bundesregierung Folge zu leisten. Nur so kann Falkenthal die Krise ohne menschliche Verluste überstehen.“

Im November wird neu beraten

Aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Im November diesen Jahres, so kündigten die Mitstreiter des Organisationskomitees an, wolle man sich zusammensetzen und schauen, welche Festivitäten für das Jahr 2021 geplant seien und ob es möglich ist, den Geburtstag nachzufeiern. Auf welche Art und Weise auch immer. Das sei dann ja auch ein ganzes Stück weit davon abhängig, wie die Leute und wie auch die Wirtschaftsunternehmen durch die Krise gekommen sind. Ob es dann noch Kapazitäten gebe, die angedachten Feierlichkeiten und Programmpunkte materiell und finanziell zu stemmen, müsse abgewartet werden. „Wir haben ja alle keine Hellseher-Qualitäten“, so Karsten Kiesewetter. Womöglich werde das Ortsjubiläum später auf eine ganz andere Art nachgeholt und die eine oder andere Nummer kleiner ausfallen, als ursprünglich einmal angedacht. Aber das sei momentan alles reine Spekulation.

Das Organisationskomitee bittet alle Falkenthaler und die, die am 20. Juni mit ihnen gemeinsam feiern wollten, um Verständnis für die Absage und fügt hinzu: „Bleiben Sie schön gesund!“. Und natürlich wird nun auch Brandenburgs Ministerpräsident von dem Ausfall unterrichtet. Dietmar Woidke war zur 750-Jahr-Feier eingeladen worden und es hatte positive Signale gegeben, dass er nach Falkenthal hätte kommen wollen.

Ortsvorsteher hofft und wünscht, dass alle gesund bleiben

„Ich bin froh“, sagte der Ortsvorsteher der MAZ, dass bislang alle Maßnahmen zur Verhinderungen einer weiteren schnellen Ausbreitung des Corona-Virus im Dorf sehr diszipliniert befolgt werden. Die Leute machten einen relativ ruhigen Eindruck. Viele hätten offensichtlich das Gefühl, dass sie in Falkenthal jetzt gut aufgehoben sind. Er hoffe, so Karsten Kiesewetter, dass das weiterhin so bleibe. Die Menschen, die auf dem Dorf leben, hätten es sicher etwas einfacher als Städter, mit den gegenwärtigen Restriktionen klarzukommen, weil sie oft über Haus und Garten verfügen. Das sollte aber bitte niemanden dazu verleiten, in Leichtsinn zu verfallen. Zudem appellierte der Ortschef an die Falkenthaler, unter Einhaltung der momentan geltenden Umgangsregeln aufeinander zu achten und sich jenen Leuten gegenüber solidarisch zu zeigen, die allein leben und womöglich zu den sogenannten Risikogruppen gehören.

Von Bert Wittke