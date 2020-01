Grüneberg

Kräuterbraut Minze & Brennnessel, ein Produkt der Vivaris Getränke GmbH & Co. KG, eine Konzerngesellschaft der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, wurde in der großen jährlichen Handelsumfrage der „ Getränke Zeitung“ zur Neuheit des Jahres 2019 in der Kategorie Alkoholfreie Getränke gewählt. Die hochgradig besetzte Expertenjury repräsentiert mehr als 2000 Getränkeabholmärkte.

Das Getränk wird auch bei Vivaris in Grüneberg hergestellt. „Wir freuen uns sehr, dass Kräuterbraut Minze & Brennnessel vom Handel zur Neuheit des Jahres 2019 gewählt wurde“, so Vivaris-Geschäftsführer Frank Völkner.

Kräuterbraut wurde von dem Unternehmen im Mai 2019 als völlig neuartige Limonadenmarke in den Markt eingeführt. Mit Koka und Kardamom, Minze und Brennnessel sowie Salbei und Tonkabohne ist die Kräuterbraut in drei verschiedenen Geschmacksvarianten erhältlich. Gleichzeitig beinhaltet sie wenig Zucker sowie nach eigenen Angaben 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe und sei für vegane Ernährung geeignet. „Damit erfüllt Kräuterbraut auf herausragende Weise sowohl das Bedürfnis nach einer bewussten Ernährung als auch den Wunsch nach besonderen Geschmackserlebnissen,“ erklärt Stephan Susen, der Marketingleiter der Berentzen-Gruppe.

„Die Auszeichnung als Neuheit des Jahres zeigt uns, dass wir mit unserem neuartigen Produktkonzept nicht nur den Geschmack der Konsumenten, sondern auch den Nerv des Handels getroffen haben. Darüber freuen wir uns ganz besonders“, so Frank Völkner. „Unser Ziel für 2020 ist der weitere Distributionsaufbau, um Kräuterbraut zu einer national etablierten Marke weiterzuentwickeln.“

Von MAZonline