Ärger um Müll und Vandalismus in Nassenheide: Jugendliche und Gemeindevertreter kommen ins Gespräch

Nassenheide

Besser hätte es auch ein Regisseur nicht darstellen können, was sich dem Beobachter am Montagabend am Dorfgemeinschaftshaus in Nassenheide bot. Auf der einen Seite standen etwa 20 Jugendliche, die sich zu Unrecht angegriffen fühlten, auf der anderen Seite die Gemeindevertreter und Anwohner. Stein des Anstoßes ist ein Pavillon auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses Am Dorfanger/Ecke alte Schulstraße.

Gemeindeverwaltung macht kurzen Prozess

Dieses Holzhäuschen wurde in der Vergangenheit zunehmend durch Jugendliche genutzt. Müll, Lärm und Vandalismus waren die Folgen. In der vergangenen Woche machte die Gemeindeverwaltung des Löwenberger Landes kurzen Prozess und ließ den Pavillon rundum mit Brettern vernageln. Dazu wurde ein Schreiben befestigt, der die Gründe für das Vorgehen darlegte. Von Verstößen gegen das Gesetz zur Nachtruhe und das Jugendschutzgesetz, aber auch gegen das Verunreinigungsgebot ist die Rede. Auch ein Gesprächsangebot am Montagabend fand sich auf dem Schreiben. Bilder dessen machten in einer Facebook-Gruppe die Runde, was zu einer teils sehr emotionalen Debatte führte.

Die Intention des gewählten Standortes, so führte Nassenheides Ortsvorsteherin während des Vor-Ort-Termins aus, sei es unter anderem gewesen, dort auch einen gewissen Überblick über das Geschehen zu haben. „Wir wollen dieses Gesprächsangebot nutzen, um vielleicht auch neue Ideen und mögliche Wege zu finden, auch wenn eine Entscheidung möglicher Weise nicht heute getroffen werden kann.“

Etwa 20 Jugendliche waren dem Gesprächsangebot gefolgt. Quelle: Stefanie Fechner

Auf die Frage eines Jugendlichen, warum der Pavillon genau geschlossen wurde, fand Bauamtsleiter Manfred Telm deutliche Worte. „Permanente Beschwerden, Vermüllung, Ruhestörung, Scherben“, fasste er es knapp zusammen und ergänzte: „Wenn Worte nicht mehr helfen müssen Taten her, und die Warnung ist sehr eindeutig.“ Man habe als Gemeindevertretung Verantwortung für alle Bürger des Ortes. „Deswegen sind wir heute hier, um einen gemeinsamen Konsens zu finden.“ Aber Scherben, Zigarettenkippen und abgebrochene Bierflaschen im Sand des angrenzenden Spielplatzes, das ginge einfach nicht.

Auf den Einwand eines Nassenheiders, damit würde man alle Jugendlichen pauschal unter Generalverdacht stellen, entgegnete Manfred Telm: „Wir wollen nicht zurückblicken darauf, wer das vielleicht war. Wir wollen einen gemeinsamen Weg für die Zukunft finden, mit dem am Ende alle zufrieden sind.“ Wie dieser Weg aussehen soll, dazu konnten auch die anwesenden Jugendlichen Stellung nehmen. „Damit nicht wieder ’wir Alten’ Vorschriften machen und Lösungen präsentieren, die am Ende wieder falsch sind“, ergänzte Andrea Schild.

Anwohner berichten von Ruhestörungen

Es wurden Wünsche nach einer ähnlichen Möglichkeit für Zusammenkünfte am Waldsee laut, aber auch eine Fläche in der Wohnsiedlung „Mühle“ wurde von den Jugendlichen ins Spiel gebracht. Den Jugendtreffpunkt am jetzigen Standort belassen, das funktioniert nicht – das wurde auch seitens der anwesenden Anwohner deutlich. „Jeden Tag und jedes Wochenende hören wir die Bässe, die Musik von euch“, berichtet eine Anwohnerin. Auch Jugendclubleiter Sascha Hinderlich, der von Jugendkoordinatorin Liane Jung unterstützt wurde, berichtete, dass sich die Jugendlichen eine Verlegung des Standortes wünschen. „Wir haben einfach derzeit gar keinen Platz für uns“, hieß es aus den Reihen der Jugendlichen. „Das ist im Moment auch gar nicht erlaubt, ihr dürft hier aktuell gar nicht sein“, verwies Andrea Schild auf die Eindämmungsverordnung.

Die Jugendlichen wünschen sich einen anderen Standort

Dass das Problem grundsätzlich aus der Welt geschafft werden könne, daran zweifelte Ortsbeiratsmitglied André Schild. „Wir sind hier so eng begrenzt, dass es immer ein Problem sein wird. Aber wir leben hier nun mal zusammen und so lange wir niemanden in Räume schicken können, wird es auch so bleiben.“ So ging die Zusammenkunft nach gut einer Stunde mit regen Diskussionen ohne eine handfeste Lösung auseinander. Aber die Jugendlichen wollen sich am Donnerstag zusammen setzen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. „Natürlich können wir die Anwohner auch verstehen“, zeigte sich ein Jugendlicher verständig. „Aber genau deswegen wünschen wir uns einen Standort, an dem wir nicht ständig anecken.“

Von Stefanie Fechner