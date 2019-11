Neuendorfer Bürgerinitiative muss Protestplakate gegen geplante Deponie entfernen

Neuendorf

Riesige Windkraftanlagen im Wald und eine turmhohe Deponie von Schutt – vielen Einwohnern des kleinen Ortes Neuendorf im Löwenberger Land treiben die Gedanken an die Planspiele finanzstarker Investoren die Schweißperlen auf die Stirn. Während auf der nationalen politischen Bühne momentan die neue Abstandsregelung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) – 1000 Meter Minimum zur nächsten Häusergruppe von mindestens fünf Wohngebäuden – debattiert wird, ist es in Neuendorf, zumindest was Windkraftfragen betrifft, eher ruhig geworden. Seit der Vorstellung der Planung – rund 20 Anlagen mit einer Höhe von bis zu 200 Metern sollten unweit der Gemeinde mitten im Wald der Schleuener Heide entstehen – vor rund zwei Jahren ist nicht viel passiert.

Und das bleibt zumindest in den kommenden beiden Jahren auch weiterhin so, ist sich Manfred Telm, stellvertretender Bürgermeister und Ordnungsamtsleiter der Gemeindeverwaltung, sicher. Zu viel habe sich in den vergangenen knapp drei Jahren auf diesem Gebiet geändert und ändere sich immer noch, als dass ein konkreter Investor in Sicht sei.

Grube verpachtet

Anders sehe die Sache unter Umständen in Sachen Deponie aus, auch wenn „bis heute der Gemeinde keine Pläne für eine Umnutzung der Kiesgrube bekannt geworden sind“, wie Telm betonte.

Zum Hintergrund: Bei einem sogenannten Scoping-Termin mit dem Betreff „Deponieneubau am Standort Neuendorf“ am 28. September 2016 vor Ort stellte ein Vertreter der Firma Baustoffe Flechtingen die Pläne der Umwandlung der ausgekiesten Grube in ein Endlager für mineralische Abfälle aus der Bauwirtschaft vor. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits rund ein Jahrzehnt her, dass die letzte Schippe Kies in Neuendorf gefördert wurde.

Heute ist die Baustoffe Flechtingen in ihrem Rechtsnachfolger, der Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG, aufgegangen. Seit einigen Monaten wird auch wieder Kies abgebaut, allerdings nicht von der Firma Matthäi selbst. Die Grube wurde verpachtet.

Teilerfolg errungen

Kurz nach Bekanntwerden der Pläne für eine Umnutzung der Kiesgrube wurde die Bürgerinitiative „Neuendorfer Wald“ wiederbelebt. Erstmals trat sie – mit anderen Akteuren – 1996 in Erscheinung und kämpfte erfolgreich gegen die Erweiterung der für den Kiesabbau vorgesehenen Flächen. Diese Auseinandersetzung ist ausgefochten, rund 25 Hektar dürfen noch ausgekiest werden. Das Unternehmen hatte rund doppelt so viel im Visier. Ein Teilerfolg.

Der aktuelle Kampf der Bürgerinitiative richtet gegen die Deponie, auf der die Abfälle dutzende Meter hoch über die Kronen des Neuendorfer Waldes getürmt werden sollen. „Das will kein Neuendorfer, dass will kein Gemeindevertreter und das will auch kein Mitarbeiter der Verwaltung“, betonte Manfred Telm.

Allerdings gebe es für die gewählte Protestform Regeln, an die sich auch eine Bürgerinitiative halten muss, etwa beim Plakatieren. Vier leuchtend gelbe Transparente – je zwei an den beiden Ortseinfahrten – weisen seit Jahren auf den Unmut der Einwohner hin, was Deponie und Windkraft im Wald betrifft. Diese sollen nun verschwinden. „Es kann Ausnahmen vom Plakatierverbot geben, diese müssen jedoch beantragt werden. Bisher wurden die aufgehängten Plakate lediglich geduldet“, so Telm weiter.

Schluss mit der Duldung

Und mit der Duldung ist nun Schluss. Noch vor dem Totensonntag hat er die Mitglieder der Initiative aufgefordert, die Plakate zu entfernen. Die am Friedhofszaun angebrachten betrifft das besonders. Es gebe Stimmen, die sagten, dieser würde verschandelt. Teilweise gibt Telm denen Recht: „Es sollte ein Ort der Würde und der Ruhe, nicht der Meinungsäußerung sein“.

Damit sei jedoch nicht gesagt, betonte der Ordnungsamtsleiter, dass Plakate grundsätzlich aus dem Ortsbild verschwinden müssten. Ein entsprechend begründeter Antrag natürlich vorausgesetzt. Den will nun Peter Hofmann, der der Bürgerinitiative vorsteht, formulieren.

Denn in einem sind sich die Mitarbeiter von Verwaltung und auch die Neuendorfer nach wie vor einig: Eine Deponie am Ortsrand, direkt im Wald und nahe zweier Seen, die kann wirklich niemand brauchen.

Von Björn Bethe