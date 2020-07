Altes Glambecker Spritzenhaus wird wieder neu gemacht

Glambeck

Lange genug bröckelte es vor sich hin – das ehemalige Spritzenhaus in Glambeck. Es brauchte nicht viel Sachverstand, um zu der Einschätzung zu gelangen, dass das Gebäude von 1845 einsturzgefährdet ist. In der Vergangenheit war dort nicht viel geschehen. Als der Ortsbeirat schließlich den Entschluss fasste, dem alten Haus zu neuem Glanz zu verhelfen, wurde das Gemäuer oder besser gesagt das, was über die Jahre davon übrig geblieben ist, unter Denkmalschutz gestellt. In der Begründung hieß es, dass das Spritzenhaus aufgrund seiner zentralen Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche und seiner markanten Bauform einen wichtigen Blickpunkt im Ortskern darstellt und prägend für das Ortsbild wirkt. Es trage wesentlich zum historisch gewachsenen Erscheinungsbild des Dorfes bei.

Das Dach ist schon neu eingedeckt

Doch inzwischen kann Hilde Peltzer-Blase, die als Ortsvorsteherin bezüglich einer Sanierung des Spritzenhauses nicht locker gelassen hat, darüber berichten, dass das Haus mitten in der Sanierung steckt. Das Dach ist bereits mit den damals üblichen Biberschwänzen eingedeckt worden. Die Biberschwänze, so die Ortschefin, habe ein Glambecker Bürger, der allerdings nicht genannt werden möchte, gesponsert. Den Dachstuhl hat die Firma Dahte aus Grieben komplett erneuert. Demnächst gelte es nun, die beiden Giebelseiten des Hauses wieder herzurichten. Dabei sollen ähnlich wie beim Dach alte Baustoffe genutzt werden. Auf der Suche nach Ziegelsteinen, so berichtete Hilde Peltzer-Blase, sei man ebenfalls im Dorf fündig geworden. Dort erneuere ein Einwohner gerade eine Grundstücksmauer. Inwieweit dabei Ziegel übrig bleiben werden und wie viele das sein könnten, sei noch offen.

Viele haben Geld dazugegeben

Aus diesem Grund ruhen die Sanierungsarbeiten gegenwärtig, sollen aber so schnell wie möglich fortgesetzt werden. Die Sanierung des auf dem Grund und Boden der Kirchen stehenden Spritzenhauses wird bezuschusst. 6000 Euro steuert der Landkreis Oberhavel bei, je 5000 Euro sind vom Kirchenkreis und der Gemeinde Löwenberger Land avisiert, 2000 Euro von der Kirchengemeinde Vielitzsee-Glambeck und 2000 Euro könnten aus Spendengeldern aufgebracht werden.

