Angebote für Ferienspiele im Jugendclub in Löwenberg

Löwenberger Land

Einer schönen Tradition folgend organisieren die Jugendarbeiter der Gemeinde Löwenberger Land immer in den Sommerferien ein interessantes Programm für Kinder und Jugendliche. Das ist auch dieses Jahr so, zumal abzusehen ist, dass die coronabedingten Einschränkungen demnächst weiter schrittweise zurückgefahren werden.

Drei Tage Trommel-Workshop

Zunächst findet vom 24. bis 26. Juni im Jugendclub in Löwenberg ein Trommel-Workshop statt, der an allen drei Tagen um 13 Uhr beginnt und bis 17 Uhr andauert. Leiter des Workshops ist der Künstler Gordian Schimanski. Vom 28. Juni bis 9. Juli finden jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im Löwenberger Jugendclub im Hain die alljährlichen Sommerferienspiele statt. Dabei werden Spiele gemacht, diverse Angebote zu kreativer Betätigung unterbreitet und auch gemeinsames Kochen steht auf dem Programm. Höhepunkte sind zudem Workshops wie ein Nähworkshop in der ersten und ein Modellierworkshop in der zweiten Woche. Der Trommelworkshop, der Nähworkshop sowie der Modellierworkshop finden in Kooperation mit dem Schlaglicht e.V. statt. Die Teilnahmekosten für die Ferienspiele belaufen sich auf täglich vier Euro für Material und eine stets frisch zubereitete Verpflegung. Das Angebot gilt für Kinder und Jugendliche des Löwenberger Landes und alle Veranstaltungen finden unter den jeweils geltenden Hygienemaßnahmen statt.

Shuttle zum Jugendclub wird eingerichtet

Für Kinder und Jugendliche, denen es nicht möglich ist, selbstständig anzureisen, wird ein Shuttle angeboten. Anmeldungen nimmt Liane Jung unter der Telefonnummer 0162/2 69 29 03 entgegen. Darüber hinaus findet vom 12. bis 17. Juli eine Ostseefahrt statt, für die aber bereits alle Plätze belegt sind. Die Finanzierung der erfolgt durch Landkreis Oberhavel und die Gemeinde Löwenberger Land.

Von Bert Wittke