Angst um die Kinder: Wolf kommt täglich näher

In der Gemeinde Löwenberger Land wächst die Angst vor Wölfen. Zuletzt sind wieder mehrere tote Tiere entdeckt worden, die ganz offensichtlich Opfer von Wolfsattacken geworden sind. Das bedrohliche daran ist, dass die Orte des Geschehens immer mehr in die Nähe von bewohnten Orten und Siedlungen rücken. „Wölfe schleichen hier ja schon lange rum“, sagt Eberhard Fehlow, der in Grieben wohnt. Inzwischen hätte zahlreiche Anwohner die Tiere gesehen und mit ihren Handys gefilmt. Dabei falle auf, dass die Scheuheit vor dem Menschen, die den Wölfen immer nachgesagt werde, offenbar immer mehr schwinde. Immer seltener würden die Tiere das Weite suchen, wenn sich Menschen ihnen – gewollt oder eher zufällig – nähern.

Das bereitet nicht nur Eberhard Fehlow große Sorge, sondern auch Martin Grüber, der in seiner Funktion als Jäger sehr viel in Grieben und Umgebung unterwegs ist. Wie er sagt, hätten Spaziergänger erst am vergangenen Montag wieder gerissenes Damwild gefunden. Der Lageort habe sich bestenfalls rund 150 Meter entfernt von Wohnhäusern des Ortes befunden. Im März sei mehrfach ein Wolf beobachtet worden, der ebenfalls nur zwischen 100 und 200 Meter von Wohnhäusern entfernt umhergewandert sei. „Und in diesen Häusern, in deren Nähe Wölfe beobachtet wurden, leben Familien mit kleinen Kindern“, sagt Martin Grüber. Er und Eberhard Fehlow mögen sich nicht ausmalen, was passiert, wenn Kinder beim Spielen mal auf einen Wolf treffen, der seine Scheu vor Menschen längst abgelegt hat. „Muss erst ein Unglück passieren, bevor einige Leute begreifen, dass es inzwischen einfach zu viele Wölfe in der Region gibt, die noch dazu keine Angst mehr vorm Menschen haben?“, fragt Eberhard Fehlow.

Dieses gerissene Stück Damwild entdeckten Spaziergänger in unmittelbarer Nähe von Grieben. Quelle: privat

Auch im Ortseil Linde ist erst vor wenigen Tagen gerissenes Damwild entdeckt worden. Es lag unweit des örtlichen Reitplatzes, der ebenfalls nicht sehr weit von Wohnbebauungen entfernt ist. „Die Tiere werden immer dreister“, meint Eberhard Fehlow. Auf einer Koppel im Löwenberger Land hätten Wölfe jüngst zwei Kälbchen getötet, die so frisch geboren waren, dass noch nicht einmal Zeit war, sie mit einer Ohrmarke zu kennzeichnen. Der Landwirt, dem die Herde auf der Weidefläche gehört, vermisse seit der Zeit, da die Mutterkühe kalben, inzwischen rund zehn Kälber. Und aus Alt-Ruppin sei zu hören gewesen, dass dort zuletzt vier Ziegen von Wölfen gerissen wurden. Und bei Wanzleben hätten 16 Schafe getötet werden müssen, weil sie von Wölfen schwer verletzt worden seien.

Es wird Zeit, dass sich die Politik stärker einschaltet und hilft, finden Einwohner, Landwirte und zahlreiche Jäger. Quelle: privat

„Es muss dringend etwas geschehen“, sagt Eberhard Fehlow. Und Martin Grüber pflichtet ihm bei. Der Jäger ist öfter mit dem Wolfsbeauftragten Robert Frank in Kontakt. Dieser habe ihm zum Beispiel am Montag eindeutig bestätigt, dass es sich bei Damwild, das Spaziergänger gefunden hatten, um eine Wolfsattacken handelt. Dafür hätten neben der Art der Verletzungen auch frische Spuren gesprochen. Es sei sogar zu sehen gewesen, wo das Damwild über den Waldboden geschliffen wurde.

Warten auf die Hilfe von Politikern von Land und Bund

Sowohl Eberhard Fehlow und Martin Grüber, aber auch viele Landwirte der Region und zahlreiche besorgte Familien in den verschiedenen Ortsteilen hoffen nun darauf, dass endlich etwas gegen die drohende Gefahr getan wird. Und sie würden sich wünschen, dass sie auch seitens der Politik Unterstützung erhalten. Es ist noch gar nicht lange her, da hatte nach mehreren Vorfällen mit gerissenem Damwild der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler zu einer Gesprächsrunde nach Teschendorf eingeladen. Er hatte den Landwirten versprochen, sich für ihre Belange stark zu machen. Nach Ansicht von Eberhard Fehlow wäre es jetzt an der Zeit, dass sich auch Landtagsabgeordnete einschalten und die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen. „Wir wollen doch alle nicht, dass hier irgendwann womöglich ein Kind angefallen wird.“

