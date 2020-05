Auf der Streuobstwiese in Grünberg anzutreffen: Bocklamm Egon und das rote Blutströpfchen

Grüneberg

Johann Brüning von der Stiftung Hof Grüneberg weiß Neuigkeiten von der Streuobstwiese im Liebenberger Bruch zu berichten. „Wir waren sehr erfreut, als wir direkt am Eingang eine rot blühende Blume entdeckten, die wirklich hübsch anzusehen ist“ erzählt er und fügt hinzu: „Gut, dass unter unseren Baumpaten ein paar echte Flora-Experten sind, die das Rätsel lösen konnten, welche Blume sich hier auf unserer Wiese die Ehre gibt.“ Es sei ein sehr selten gewordenes rotes Adonisröschen, das auch Blutströpfchen genannt werde Die Gattung Adonis verdankt ihren Namen den rot blühenden Sommer-Adonisröschen. Bekannter als das Sommer-Adonisröschen und auch häufiger anzutreffen sei in unseren Breitengraden das gelb blühende Frühlings-Adonisröschen. Laut einer griechischen Sage soll die Pflanze entstanden sein, als die Göttin Aphrodite den Tod ihres Geliebten Adonis betrauerte. Adonis wurde vom eifersüchtigen Kriegsgott Ares getötet, der sich für den Mord in einen wütenden Eber verwandelt hatte. Aus jedem Blutstropfen des Adonis soll ein Adonisröschen gewachsen sein und jede von Aphrodite vergossene Träne soll dann eine der schönen roten Blüten hervorgebracht haben. Was für eine schöne Geschichte um diese wunderhübsche Blume!

Auf der Streuobstwiese im Liebenberger Bruch entdeckt: das sehr selten gewordene rote Adonisröschen, auch Blutströpfchen genannt. Die Gattung Adonis verdankt ihren Namen den rot blühenden Sommer-Adonisröschen. Quelle: privat

Anzeige

Das Adonisröschen ist eine einjährige Pflanze, die meist um die 50 Zentimeter groß wird. Früher wuchs es häufig an Ackerrändern. Durch den Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln und die Intensivierung der Landwirtschaft ist es in Mitteleuropa sehr selten geworden. Auch in Brandenburg kommt es nur sehr, sehr vereinzelt vor. Die Pflanze zählte früher zu den Heilpflanzen, da sie Strophantin und andere sogenannte Herzglykoside enthält, die in der Medizin bei der Behandlung von Herzkrankheiten Anwendung finden.

Weitere MAZ+ Artikel

Gutes Omen für das Projekt „Stark wie ein Baum“

„Es ist bestimmt ein gutes Omen für unser junges Projekt ’Stark wie ein Baum’, dass sich das so seltene rote Adonisröschen gerade auf unserer Wiese ein Plätzchen gesucht hat“, ist Johan Brüning überzeugt. Wolle man doch beobachten und zeigen, wie sich die Artenvielfalt auf der Streuobstwiese entwickeln wird.

Die Shropshire-Schafe, eine alte Rasse aus England, haben Nachwuchs bekommen. Quelle: privat

Und noch etwas ist auf der Streuobstwiese neu: Die ersten Schafe haben gelammt. Anders als bei hiesigen Arten, kommen die Lämmer der Shropshire-Schafe erst in der ersten Mai-Hälfte zur Welt. Erster Neuankömmling in Grüneberg war Egon, ein kräftiges Bocklamm. Shropshire-Schafe sind eine alte und sehr robuste Rasse, die aus England stammt. Diese Schafe knabbern keine Bäume an, womit sie die einzige von derzeit 300 auf der Welt lebenden Schafsrassen sind, die sich nicht an der Rinde von Bäumen zu schaffen machen.

531 Obstbäume in die Erde gebracht

Johann Brüning und seine Frau Wendy haben im vergangenen Jahr im Liebenberger Bruch, unweit von Grüneberg, zusammen mit fleißigen Helfern eine der größten Streuobstwiesen in Brandenburg entstehen lassen. Nicht weniger als 531 Obstbäume sind dort in die Erde gekommen. Und nun muss diese Anlage natürlich regelmäßig gepflegt werden. Da kommen die englischstämmigen Schafe gerade recht. Sie halten das Gras kurz und lassen die Bäume lang in die Höhe wachsen.

Von Bert Wittke