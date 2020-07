Das ist doch mal eine gute Nachricht: Am Mittwoch ist der Gemeindeverwaltung des Löwenberger Landes ein Bewilligungsbescheid ins Haus geflattert. Die für den Kitaanbau in Aussicht gestellten Fördergelder werden fließen. Noch vor ein paar Tagen hörte sich das ganz anders an. Doch dann kam Hilfe von einem Landtagsabgeordneten.