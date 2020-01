Nassenheide

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sorgte am Freitagnachmittag (10. Januar) für massive Beeinträchtigungen im Verkehr. Gegen 13.20 Uhr wurde die Feuerwehr zur B96 alarmiert. Auf Höhe der neu installierten Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung wollte nach ersten Erkenntnissen ein Pkw nach links auf das Gelände eines Autohauses auffahren und musste dazu verkehrsbedingt halten. Der hinter ihm fahrende Pkw bremste rechtzeitig, ein dritter Pkw erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den mittleren Pkw auf, wodurch dieser auf den haltenden Pkw geschoben wurde. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf. Obwohl der Verkehr in der Folge wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geführt wurde, baute sich schnell ein massiver Stau in Richtung Norden auf. Im Verkehrsfunk war von mehr als einer halben Stunde Passierdauer die Rede. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 20.000 Euro beziffert.

Von MAZonline