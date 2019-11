Ausgrabungen: In Nassenheide wird nach dem Mittelalter gesucht

Nassenheide

Erdhügel wechseln sich auf dem sonst als Weidefläche genutzten Nassenheider Grundstück mit breiten Gräben ab. In diesen Gräben wird fleißig von Hand gebuddelt und umgegraben. Dieser Anblick ist in der Region zwischen Nassenheide und Teschendorf (Löwenberger Land) kein seltener. Wie Jens Greif, Leiter der Ausgrabungen erzählte finden die Arbeiten im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens statt. In Nassenheide, Teschendorf und Löwenberg sind die Archäologen zu Gange. Unterstellt sind sie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Referat Großvorhaben und Sonderprojekte.

Spezielle Verfahrensabläufe für Großprojekte

Und ein Großprojekt ist die Ortsumfahrung allemal. Sie knüpft dann an die bereits vorhandene vierspurige Umfahrung an, welche aktuell zwischen Nassenheide und Sachsenhausen endet und wieder zweispurig wird, was gerade im Sommer oft zu Stau in Richtung Norden führt. Solche Großvorhaben unterliegen speziellen Verfahrensabläufen. Die laufenden Untersuchungen geben einen repräsentativen Einblick in das Siedlungsgeschehen der betroffenen Orte, vor allem aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit.

Gräben durchziehen die Wiese an der Bundesstraße. Quelle: ENRICO KUGLER

Siedlungsnachweise bei Teschendorf

„Die Stellen an denen Ausgrabungen stattfinden werden über Forschungsergebnisse, Erfahrungswerte und ein spezielles Softwareprogramm ermittelt“, erklärt Archäologe Greif. In den Gräben arbeiten derzeit ein Grabungstechniker, eine Zeichnerin und ein Maschinist. Fündig geworden sind die Archäologen auch schon.

„Die Funde sind bisher allerdings eher der Neuzeit zuzuordnen“, führte Jens Greif aus. Allerdings stießen er und sein Team auf einem Feld bei Teschendorf vermutlich auf Siedlungsnachweise. „Die Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Ausgrabungen stattfinden, werden vorher schriftlich benachrichtigt“, so Greif. Nicht eingezäuntes Gelände dürfen die Archäologen allerdings ohne Anmeldung betreten. Vor den Grabungsarbeiten wird die Fläche per GPS ausgemessen und abgesteckt, erst dann legt das Team los.

Die Funde in Nassenheide sind laut Einschätzung der Archäologen eher der Neuzeit zuzuordnen. Quelle: Enrico Kugler

Arbeiten dauern noch bis Weihnachten an

Referatsleiter Joachim Wacker erklärte, man habe bisher vor allem Keramik, Gerätschaften aus Stein und Feuerstein sowie Bronze und Eisen im Boden gefunden. „Wir erwarten Siedlungen und Bestattungsplätze aus urgeschichtlicher Zeit und aus dem Mittelalter“, so Wacker.

Beauftragt und finanziert wurden die Arbeiten durch den Landesbetrieb Straßenwesen. Noch bis Weihnachten werden die Archäologen auf den Flächen im Löwenberger Land beschäftigt sein, dann sind die Voruntersuchungen abgeschlossen. Die tatsächlichen Ausgrabungen finden dann nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens statt.

So können die Bauarbeiten ohne Verzögerung durch unerwartete archäologische Funde stattfinden. Probleme könnte es allerdings aufgrund der schwierigen Baugrundverhältnisse geben. Auf etwa 10 Kilometern Länge steht das Grundwasser nah unter der Oberfläche, Torf- und Muddelschichten müssen ebenfalls bei den Bauarbeiten berücksichtigt werden. Die Planungen für die Ortsumgehung laufen schon lang.

Schon im Dezember 2012 erfolgte durch den Landesbetrieb Straßenwesen der Antrag für das Planfeststellungsverfahren. Die Länge der Trasse wird nach Fertigstellung etwa 17,5 Kilometer betragen und soll Nassenheide und Teschendorf westlich und Löwenberg östlich umgehen.

Von Stefanie Fechner