B 96 Teschendorf-Löwenberg: Das Drama geht weiter

Teschendorf

Schock-Nachricht für alle Autofahrer, die jetzt endlich wieder die Bundesstraße 96 zwischen Teschendorf und Löwenberg nutzen wollten: Die B 96 bleibt länger voll gesperrt als geplant. Das hat der Landesbetrieb Straßenwesen am Freitagvormittag mitgeteilt. Grund dafür, so heißt es, seien Verzögerungen im Bauablauf. Ursprünglich war für Freitag, 23. Oktober, die Freigabe der Strecke geplant.

Laut Information des Landesbetriebes Straßenwesen konnten die Fahrbahnmarkierung wegen des Regens in der vergangenen Woche nicht wie geplant aufgetragen werden. Die Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens waren an den folgenden Tagen andernorts vertraglich gebunden, so dass die Fahrbahnmarkierung auf der B 96 erst in der kommenden Woche erledigt werden kann.

Verkehrsteilnehmer missachteten die Sperrung

Überdies habe auch die häufige Missachtung der Absperrungen die Bauarbeiten behindert. Verkehrsteilnehmer seien durch die Baustelle gefahren und hätten dabei unter anderem Schäden an Borden, Banketten und Gehwegen verursacht, die beseitigt werden müssen. Mitarbeiter der Baufirmen und deren Fahrzeuge seien durch rechtswidrig durch die Baustelle fahrende Verkehrsteilnehmer behindert worden.

Nunmehr sollen die Bauarbeiten voraussichtlich am Freitag, 30. Oktober, beendet sein. Dann, so der Landesbetrieb, könne die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben werden. Bis dahin gilt die ausgeschilderte Umleitung. Die Busse des Schüler- und des öffentlichen Personennahverkehrs sind nicht betroffen.

Von Bert Wittke