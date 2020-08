B 96 gesperrt – so laufen die Bauarbeiten von Teschendorf bis Löwenberg ab

Teschendorf/Löwenberg

In der Ortsdurchfahrt Teschendorf und auf der freien Strecke bis zum Ortseingang Löwenberg wird die Fahrbahn der Bundesstraße 96 grundhaft erneuert. Baustart ist am Donnerstag, 3. September. Bund, Land und die Gemeinde Löwenberger Land investieren etwa eine Million Euro in das Vorhaben.

Neue Fußgängerampel nähe Denkmal

Die Fahrbahn der B 96 erhält eine neue Deck- und Binderschicht. Außerdem werden die Querungsinseln in Teschendorf erneuert. In Höhe der Bushaltestelle, nahe dem Denkmal, wird eine neue Fußgängerampel errichtet. Bestandteil des Projektes ist auch, dass an der neu gebauten Ortseingangsinsel Borde an den Fahrbahnaußenkanten gesetzt werden. Die gesamte Baustrecke hat eine Länge von 5,5 Kilometern.

Anzeige

Zwischen dem Ortseingang Teschendorf und der Straße am See werden ab 3. September zunächst die Querungsinseln unter halbseitiger Sperrung gebaut. Gleichzeitig wird die B 96 von der Straße am See bis zum Griebener Weg und vom Abzweig Grüneberg ( Kreisstraße K 6509) bis Ortseingang Löwenberg gesperrt. Bis Donnerstag, 17. September, wird dort hier die Fahrbahn der Bundesstraße saniert.

Weitere MAZ+ Artikel

Landesbetrieb : Vollsperrungen unumgänglich

Ab Freitag, 18. September, wird dann die B 96 im Bereich Griebener Weg bis Grüneberg Kreuzung für die Straßenbauarbeiten gesperrt, die voraussichtlich bis Anfang Oktober dauern. In den Herbstferien wird dann der Abschnitt vom Ortseingang Teschendorf bis zur Straße am See eine neue Deckschicht erhalten. Die Bundesstraße B 96 ist deshalb in der Zeit vom 3. September bis 23. Oktober für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Eine Vollsperrung der einzelnen Abschnitte der Bundesstraße B 96, so teilte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am Mittwoch mit, sei für den Zeitraum der Straßenbauarbeiten nicht zu vermeiden. Die Platzverhältnisse und die gesetzlichen Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes für die Mitarbeiter auf Baustellen ließen keine halbseitige Verkehrsführung zu.

Umleitung über L 213 und B 167

Eine Umleitung führt ab Nassenheide über die L 213 – Freienhagen – Neuholland zur Hamburger Kreuzung. Von dort wird der Verkehr auf der B 167 nach Liebenberg, Neulöwenberg und Löwenberg geleitet. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Sperrung der B 96 im genannten Bereich einzustellen.

Von MAZonline