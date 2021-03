Gutengermendorf

Ein 25-jähriger Audi Fahrer befuhr am Dienstagmorgen (16. März) gegen 5.10 Uhr die B 96 aus Richtung Gutengermendorf in Richtung Löwenberg. In Höhe des Abzweigs Ausbau Mon-Caprice lag ein Reh auf der Fahrbahn. Der Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr über das Reh. Es entstand ein Schaden am Unterbodenschutz in Höhe von etwa 300 Euro. Der PKW verblieb fahrbereit. Der zuständige Jagdpächter wurde durch die Polizei informiert.

Von MAZonline