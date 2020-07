Bangen um Fördergeld für Kita-Anbau in Grüneberg

Grüneberg

Der Kitaanbau in Grüneberg nimmt immer mehr Gestalt an. Die Gemeinde Löwenberger Land freut sich darüber, betrachtet das Vorhaben aber derzeit auch ein wenig mit gemischten Gefühlen. Denn eigentlich wollte sie das Bauvorhaben mit Fördermitteln des Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft in die Tat umsetzen. Doch die entsprechende Bewilligung steht noch aus. Im Moment ist sogar völlig unklar, ob es überhaupt eine finanzielle Unterstützung für das Projekt gibt. Wie Bürgermeister Bernd-Christian Schneck sagte, hat das zuständige Ministerium einen Bewilligungsstopp verhängt. Infolge der Corona-Pandemie wird die Gewährung von Zuwendungen für die ländliche Entwicklung offensichtlich noch einmal auf ihre unbedingte Notwendigkeit hin überprüft.

Zuwachs an Kindern zwingt zur Aufstockung der Betreuungsplätze

Dass die Gemeinde auch ohne Bewilligung der Fördermittel in Grünberg bereits baut, hängt damit zusammen, dass sie in der Vergangenheit vom Ministerium die Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn erhalten hatte. Das, so der Bürgermeister, sei auch dringend notwendig gewesen, denn die wachsende Einwohnerzahl der Ortsteils gehe einher mit einer steigenden Zahl von Kindern, die es zu betreuen gelte. Im Zuge des Erweiterungsbaus erhält die Kita „Pusteblume“ 23 zusätzliche Betreuungsplätze. Die Kosten für den Anbau betragen insgesamt 1,9 Millionen Euro. Der Fördermittelantrag der Gemeinde beläuft sich auf 75 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben, also rund 1,1 Millionen Euro. Bleibe das Geld aus, so der Bürgermeister, werde natürlich trotzdem zu Ende gebaut. Das würde jedoch ein kräftiges Loch in den Haushalt der Gemeinde reißen.

Von Bert Wittke