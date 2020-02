50 Kilometer Umweg – Griebener wegen Bauarbeiten auf der B 167 bedient

Grieben

Die Griebener sind bedient. Es ist noch gar nicht lange her, da wurde die Ortsdurchfahrt grundlegend erneuert. Damals hatten sie gehofft, der Landesbetrieb Straßenwesen würde die Arbeiten unter Vollsperrung durchführen, damit die Bauzeit in Grenzen gehalten wird. Nichts da! Damals habe es geheißen, dass die Bundesstraße 167 zu wichtig sei und zu stark frequentiert, um sie komplett dichtmachen zu können, erinnert sich Dietmar Haack. Da sei das alles, so der Ortsvorsteher, von den Behörden freizügiger behandelt worden.

Es habe seinerzeit niemanden geschert, dass die Behelfsgehwege im Ort oft so schmal und gefährlich waren, dass dort niemand mit einem Kinderwagen oder Rollator entlang konnte, ohne Angst haben zu müssen, von schweren Lkw – darunter viele Holztransporte – umgefahren zu werden. Die Fahrzeuge seien dort entlang gebrettert, ganz gleich, ob sich ein Fußgänger dicht neben der Straße befand oder nicht. Und bei schlechtem Wetter seien nicht wenige Passanten von rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern nass gemacht worden.

Ortsvorsteher: Wer soll das begreifen?

Und jetzt, wo die Arbeiten jenseits von Wohnbebauungen durchgeführt werden, quasi auf freiem Feld, sei ein wechselseitiges Befahren der Baustelle plötzlich nicht machbar. „Wer“, so fragt Dietmar Haack, „soll das begreifen?“

Quelle: Detlev Scheerbarth

Als bekannt wurde, dass die 3,4 Kilometer Bundesstraße zwischen Grieben und Herzberg mittels Vollsperrung ausgebaut werden sollen, sei der Ortsbeirat nicht nur einmal in der Gemeindeverwaltung in Löwenberg gewesen, um den Unmut der Griebener darüber deutlich zu machen. Das Bauamt, so Dietmar Haack, habe ihm berichtet, dass die Gemeinde ihr Veto gegen die Vollsperrung eingelegt habe. Doch Argumente wie der Pendlerverkehr Berufstätiger von Grieben in Richtung Herzberg beziehungsweise Neuruppin oder dicht gemachte Rettungswege haben nicht gefruchtet. Selbst die Polizei, so der Ortschef, habe für eine halbseitige Sperrung plädiert. Plötzlich habe es geheißen, dass die B 167 keine stark befahrene Straße sei.

Das Bistro „Blockhaus“ in Grieben hat massive finanzielle Verluste durch die Straßensperrung. Quelle: Bert Wittke

„Da hat doch jemand vom Schreibtisch aus entschieden, ohne sich vor Ort ein Bild von den wahren Verhältnissen gemacht zu haben“, vermutet Karina Meyer. Sie ist Angestellte im Blockhaus in Grieben. Das Bistro habe schon während der Straßenbauarbeiten im Ort erhebliche Einbußen gehabt. Schauen Sie sich um!“, sagt die Frau. „Sonst ist es hier zur Mittagszeit voll. Und nun? Alles leer!“ Das Blockhaus lebe vom Durchgangsverkehr. Zudem stehe jetzt die Saison vor der Tür. Mal vier Wochen eine Sperrung überstehen, sei sicher möglich. Aber doch nicht acht Monate.

Der RB 54 hält schon lange nicht mehr in Grieben. Folglich ist auch ein Umsteigen auf die Bahn nicht möglich. Quelle: Bert Wittke

Wenn wenigstens der RB 54 in Grieben halten würde, so wie früher. Dann könnten die Leute mit der Bahn fahren. So aber sei das Bauprojekt und wie es durchgeführt wird „eine einzige Katastrophe“. „Ich brauche jetzt deutlich länger, um auf Arbeit zu kommen“, sagt auch Enrico Schröder vom Ortsbeirat. Und er weiß, dass es so wie ihm vielen Griebenern geht, die täglich zur Arbeit in Richtung Neuruppin müssen. Darunter seien auch etliche Leute, die in der Klinik in Sommerfeld arbeiten und nun über die angegebenen weiträumigen Umleitungsstrecken täglich bis zu 50 Kilometer mehr mit dem Auto unterwegs seien. Aber auch Gewerbetreibende des Ortes müssten nun „mit der Kirche ums Dorf fahren“, wenn sie zu Kunden wollen oder Material geliefert bekommen. Ganz zu schweigen von Mitarbeitern, die aus Richtung Herzberg kommen.

Warum auf freier Strecke keine halbseitige Sperrung ?

„Die haben doch voriges Jahr schon angefangen, auf der Strecke zwischen Grieben und Herzberg zu arbeiten“, sagt Enrico Schröder. Da seien zum Beispiel schon einige Kurvenbereiche auf der Strecke ausgebaut worden. Das sei doch auch unter halbseitiger Sperrung möglich gewesen. Warum denn jetzt nicht, wenn auf geraden Abschnitten gebaut wird? Aber die Baustelle befinde sich ja nun mal auf dem Gebiet eines anderen Landkreises. In Ostprignitz-Ruppin habe man offensichtlich eine andere Auffassung zu den Straßenbauarbeiten als in Oberhavel.

Navigationssysteme schicken Kraftfahrer über eine schlechte Kopfsteinpflasterstraße, die nach Vielitz führt. Quelle: Bert Wittke

Und noch etwas bringt die Vollsperrung zwischen Grieben und Herzberg mit sich: Navigationssysteme schicken Pkw und Lkw inzwischen über eine schlechte und schmale Kopfsteinpflasterstraße gen Vielitz. Es sei quasi nur eine Frage der Zeit, wann dort aufgrund des schlechten Untergrunds nichts mehr gehe. Und auch aus Glambeck ist zu hören, dass der Verkehr durch den Ort mit Sperrung der B 167 zugenommen habe, weil es dort einen „Schleichweg“ Richtung Lindow gebe. Allerdings ist diese Strecke nur für Fahrzeuge mit einem Gewicht bis zu 3,5 Tonnen.

Lesen Sie auch zum Thema: Die Retter brauchen länger.

Von Bert Wittke