Verkehrsteilnehmer, die trotz eindeutig gekennzeichneter Sperrung der Bundesstraße 96 den Bereich der Baustelle in Teschendorf befahren, werden offenbar zu einem immer größeren Problem. Am Mittwoch musste sogar die Polizei angefordert werden. Unklar ist auch, ob die Arbeiten tatsächlich wie geplant am 6. November abgeschlossen werden können.