Betrüblich – neuer Spielplatz in Nassenheide wird mit Füßen getreten

Nassenheide

„Wir sind schon ziemlich betrübt, dass all die Mühen, in Nassenheide einen schönen Spielplatz zu haben, so mit Füßen getreten werden“, sagt Manfred Telm. Der Bauamtsleiter der Gemeinde Löwenberger Land war am Donnerstag auf das Gelände am Waldsee gekommen, um Schäden auf dem Spielplatzgelände in Augenschein zu nehmen und zu dokumentieren. Mit dabei war auch Marcel Frömming. Er gehört zum Bauhof der Gemeinde und kümmert sich um die 23 Spielplätze in der Gemeinde.

Spielplatz Nassenheide avanciert zum größten Sorgenkind

Nassenheide, so sagt er, sei dabei leider ganz schnell zu seinem größten Sorgenkind geworden. Zwar ist der neue Spielplatz am Waldsee erst vor rund sechs Wochen feierlich übergeben worden, doch schon mehren sich Spuren von Verunreinigungen und Vandalismus. „Der Platz war bereits oft sehr vermüllt“, sagt Marcel Frömming. Vor allem müssten immer wieder sehr viele achtlos umhergeworfene Flaschen aufgesammelt und entsorgt werden. Einmal in der Woche komme der Bauhof vorbei, um die Papierkörbe zu leeren. Für den Sommer seien sogar zwei Touren pro Woche geplant. Trotzdem würden die Papierkörbe von einigen Leuten ignoriert. Oftmals, so sagen Marcel Frömming und Manfred Telm übereinstimmend, werde der Spielplatz und das umliegende Gelände auch zu Entsorgungszwecken missbraucht. „Wir haben hier zum Beispiel schön mehrfach Plastiktüten mit Küchenabfällen gefunden“, berichtet der Bauamtsleiter.

Kletterspinne mit Messer attackiert

Bereits kurz nach der Einweihung, so Marcel Frömming, seien Zaunelemente des Spielplatzes beschädigt worden. Da müsse jemand schon kräftig mit den Füßen dagegen treten, damit die durch Draht verstärkten Streben kaputt gehen, sagt der Mitarbeiter des Bauhofes. Darüber hinaus sei offensichtlich mit einem Messer in Seile der großen Kletterspinne geschnitten worden. Noch bestünde zwar keine Gefahr für spielende Kinder, aber die Spuren derartiger Vandalismus-Attacken seien deutlich zu sehen. Auch eine Holzbank sei bereits zertreten worden. „Das muss doch alles nun wirklich nicht sein“, seufzt Marcel Frömming und schüttelt verständnislos den Kopf. Immerhin habe die Gemeinde doch eine ganze Stange Geld in das Projekt investiert worden, fast 150 000 Euro.

Siegfried Steller freut sich über den Spielplatz und lobt die Verwaltung für diese Investition. Vandalismus verurteilt der 81-Jährige, dessen Enkel auch auf der Anlage am Waldsee spielen, dagegen ganz entschieden. Quelle: Bert Wittke

„Schön ist die Anlage geworden. Ich freue mich sehr darüber Meine Enkelkinder spielen auch oft hier“, sagt Siegfried Steller. Der 81-jährige Nassenheider aus dem Rotdornweg lobte am Donnerstagvormittag, als er mit dem Fahrrad am Spielplatz vorbei kam, den Bauamtsleiter. „Das habt ihr gut gemacht“, meinte er. Dass die Anlage inzwischen schon wieder zum Ziel von Vandalismus geworden ist, und Leute sich dort ausmüllen, könne er absolut nicht verstehen.

Verwaltung bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Bauamtsleiter Manfred Telm bittet die Nassenheider darum, wachsame Augen auf den Spielplatz zu haben und der Gemeinde Hinweise zu geben, wenn dort Beobachtungen von Vandalismus gemacht werden oder sich dort Personen ihres Unrates entledigen. Nur so sei es möglich, Maßnahmen für eine strafrechtliche Verfolgung einzuleiten. Vor allem Eltern, deren Kinder dort spielen, sollten das Geschehen auf und um den Platz herum bitte aufmerksam im Blick haben. Das findet auch Marcel Frömmiing. „Was wir bislang hier reparieren mussten, steht in einem Verhältnis zu den Mühen und Kosten, die erst vor kurzer Zeit in diesen Spielplatz gesteckt wurden“, unterstreicht er ganz dick.

Verkehrsberuhigten Zone beschlossen

„Wir sind heilfroh, dass wir hier endlich einen so schönen Spielplatz bauen konnten“, sagt Manfred Telm. Und die Gemeindevertreter würden sich auch weiterhin um die Kinder sorgen. So sei inzwischen im unmittelbaren Umfeld des Spielplatzes das Einrichten einer verkehrsberuhigten Zone beschlossen worden. Für Autofahrer bedeute dies, Schrittgeschwindigkeit zu fahren. „Lassen wir uns alle die Investitionen und Mühen nicht von einigen wenigen Leute zerstören““, appellieren Bauamtsleiter Manfred Telm und Bauhofmitarbeiter Marcel Frömmimg.

Von Bert Wittke