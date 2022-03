Blau-gelbe Solidaritätsfeier in Löwenberg

Löwenberg

Solidarität statt „Frühjahrs-Kick-off“ – unter diesem Motto wurde vor einer Woche auf dem Löwenberger Karl-Marx-Platz gefeiert. Da der Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr durch Corona ausfallen musste, hatten sich die Ortsbeiratsmitglieder schnell darauf verständigt, Anfang des Jahres 2022 etwas auf die Beine zu stellen. Eine Feier, sobald es die Witterung und die Hygienemaßnahmen zulassen. Russlands Feldzug gegen die Ukraine hat auch hier die Planungen beeinflusst, sagt Beiratsmitglied Mathias Ludwig am Freitag.

Kurzerhand umgeplant

Also wurden die Planungen kurzerhand geändert und der angedachte „Kick-off“ wandelte sich in eine in die ukrainischen Nationalfarben blau und gelb getauchte Solidaritätsveranstaltung. Am Sonnabend vor einer Woche kamen rund 150 Gäste auf den Karl-Marx-Platz und verbrachten ein paar schöne Stunden bei Bier vom Zapfhahn und Bratwurst vom Grill.

Nationalhymne gesungen

„Wir hatten extra nichts angekündigt, weil wir nicht wollten, dass zu viele Besucher kommen“, sagt Löwenbergs Ortsvorsteher Matthias Brandenburg. Aber auch so hat das kleine Fest einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur, dass sich ein siebenjähriges Mädchen aus der Ukraine das Mikrofon schnappte und die Nationalhymne ihres Landes sang, wofür sie donnernden Applaus bekam. Auch nach dem Kassensturz ist einiges übrig geblieben. „Wir haben alle Rechnungen unter der Woche bezahlt und 3000 Euro übrig behalten“, so Ludwig. Viele der Scheine wurden als Spenden überreicht für die hier angekommenen Flüchtlinge. Und für die soll das Geld auch eingesetzt werden. Momentan laufe der Umbau des Bankgebäudes, da ergebe sich bestimmt die eine oder andere Lücke, die es zu stopfen gelte, so Ortsvorsteher Brandenburg.

Dankeschön für Hilfsbereitschaft

Generell, dass betonten beide, dankt der Ortsbeirat den Löwenberger Einwohnern ausdrücklich nicht nur für die an diesem Abend gezeigte Solidarität mit den Menschen, sondern für das generelle Engagement in dieser Sache.

Von Björn Bethe