Grüneberg

Verdacht auf Brandstiftung: Auf einem Feld in Grüneberg stehen etwas 300 Heuballen in Brand. Um 19.38 Uhr erfolgte der Alarm, bestätigt die Polizei auf MAZ-Nachfrage. „Die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt“, heißt es am Freitagabend.

Seitdem befinden sich die Feuerwehren aus dem Löwenberger Land im Dauereinsatz. Beim Eintreffen stand die Strohmiete nach MAZ-Informationen bereits unter Vollbrand, die nun kontrolliert abbrennen soll.

Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz. Quelle: Julian Stähle

Auf 30000 Euro schätzt die Polizei den Schaden. Der Einsatz zieht sich voraussichtlich bis weit in die Nacht hinein.

Von Sebastian Morgner