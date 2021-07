Bürgermeister Bernd-Christian Schneck: Urlaub zwischen Ostsee, Fahrrad und Enkel

Löwenberg

Der Bürgermeister der Gemeinde Löwenberger Land ist ein Freund der Ostsee. Deshalb möchte er mit seiner Frau dieses Jahr im August eine Woche an die Waterkant fahren. „Wir wollen nach Sellin“, sagt Bernd-Christian Schneck. Neben dem einen oder anderen Wellenbad sind auch Touren mit dem Fahrrad geplant. Überhaupt schwingen sich der Verwaltungschef und deren Frau gerne mal auf den Drahtesel und möchten dies auch dieses Jahr wieder an einigen Urlaubstagen tun.

Zeit zum Radeln und für das Enkelkind

Im Fahrtenbuch steht bereits eine Tour nach Templin. Mit dem RE 4 ging’s von Löwenberg nach Fürstenberg. Von dort wurde in die Pedalen getreten – über Himmelpfort und Lychen bis nach Templin. Der RB 12 brachte die Radler wieder zurück nach Grüneberg. Und schließlich, so Bernd-Christian Schneck, werde für ein paar Tage auch Enkelkind David erwartet. Mit dem Zweijährigen wollen die Großeltern an die Große Lanke in Liebenberg zum Baden und Ur-Oma, Ur-Opa und deren Hühner besuchen.

Von Bert Wittke