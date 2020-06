Campingplatz Neuendorf Freundschaft und Zusammenhalt in der Corona-Krise

Neuendorf

Zugegeben, der Weg zum Campingplatz „Große Plötze“ e.V. in Neuendorf (Löwenberger Land) ist etwas holperig. Doch ist man erst einmal im Weg zum See angekommen, wird man von einer alles umfassenden Ruhe empfangen. Nur die Vögel sind im Nahe gelegenen Wald zu hören, unterbrochen nur vom Wind in den Baumwipfeln. „Das ist aber nicht immer so“, lachen Ursula Schwarz (67) und Jana Salewski (54). Beide sind Vorstandsmitglieder des Vereins und haben viel zu erzählen. So ist Frau Schwarz vor ihrer 40. Saison auf dem Campingplatz. „Seit 2014 ist der Verein Pächter des Geländes“, erzählt sie. Sie selbst habe schon viele Leute kommen und gehen sehen. „Meine Kinder sind hier aufgewachsen“, sagt die Berlinerin.

Zahlreiche Arbeiten fanden und finden auf dem Campingplatz statt – alles in Eigenleistung der Camper. Ursula Schwarz (r.) und Jana Salewski präsentieren die im Bau befindliche Küche. Quelle: Stefanie Fechner

Viele Camper sind auch im Winter da

Angefangen habe in ihrer Familie alles mit einem Zelt und Schlafsäcken. Das hat sich in den Jahren grundlegend geändert. „Die meisten Gäste sind Dauercamper“, erklärt Jana Salewski. 60 Dauercampingplätze seien derzeit besetzt, die Wohnwagen blieben das ganze Jahr über stehen. „Es gibt sogar einige Familien, die hier Weihnachten und Silvester verbringen“, berichten die Damen aus dem Vorstand. Offiziell geht die Camping-Saison von April bis Oktober. „Aber ich bin zum Beispiel auch im Winter oft am Wochenende hier“, erzählt Jana Salewski. Zahlreiche Freundschaften haben sich über die Jahre gebildet, sagt sie. „Man gewöhnt sich doch recht schnell aneinander.“ Und Ursula Schwarz ergänzt: „Man freut sich schon im Winter wieder auf die Saison und die Leute hier.“

Manche Dauercamper haben sogar ihre Haustiere mit nach Neuendorf gebracht. Quelle: Stefanie Fechner

Seit dem 25. Mai wieder geöffnet – mit Einschränkungen

Die Camper haben gemeinsam in den letzten Jahren viel Neues geschaffen. „Gerade wird der Sanitärbereich in Eigeninitiative saniert“, berichten die Frauen, ebenso befindet sich eine kleine Küche für die Kurzcamper im Umbau. Damit solche Arbeiten in der Gemeinschaft erledigt werden können, es leisten alle Dauercamper 25 Arbeitsstunden im Jahr. „Das Bürogebäude steht als nächstes auf dem Plan“, erläutert Ursula Schwarz bei einem Rundgang über das Gelände.

An der angrenzenden „Großen Plötze“ gibt es im Sommer Badevergnügen pur. Quelle: Stefanie Fechner

Feste und Veranstaltungen wurden abgesagt

Die Corona-Pandemie ging auch am Campingplatz nicht spurlos vorbei. „Seit dem 25. Mai dürfen wir wieder Gäste begrüßen“, so Jana Salewski. Mit einigen Einschränkungen müssen die Camper aber noch rechnen, denn das Hygienekonzept zeigt sich umfangreich. „Sommerfest, Kinderfest und unsere Skat- und Romméabende mussten wir absagen oder verschieben“, bedauern die Frauen. Überall wurden Desinfektionsmittelspender aufgestellt, sanitäre Einrichtungen werden noch häufiger gereinigt als üblich. Im Büro wurde ein Spuckschutz installiert, auch Mund-Nasen-Masken sind vorrätig. „Wir achten auch untereinander darauf, dass alles eingehalten wird“, sind sich die beiden einig.

Ute Aßmann (l.) und Liane Redenz verbindet eine tiefe Freundschaft. Quelle: Stefanie Fechner

Der Campingplatz als Zufluchtsort

Aufeinander achten, Freundschaften, Naturliebe – all dies sorgt dafür, dass zahlreiche Camper schon seit vielen Jahren ihr zweites zu Hause in Neuendorf gefunden haben. So auch Ute Aßmann (60) und Liane Redenz (50). „Mein jüngstes Kind war gerade 14 Tage alt, als es das erste Mal hier war“, erzählt die Berlinerin Ute Aßmann, die seit 28 Jahren jedes Jahr auf dem Campingplatz die Sommermonate verbringt. Und Liane Redenz ergänzt: „Es ist einfach ein wunderschönes Fleckchen Erde, der See ist in der Nähe, und es ist so schön ruhig und grün“, schwärmt sie.

Mario Mertens und seine Familie haben die Akutphase der Corona-Pandemie auf dem Campingplatz Neuendorf verbracht. Quelle: Stefanie Fechner

Sogar Homeoffice ist möglich

Ähnlich sieht das auch Mario Mertens (51), seit 2015 Gast auf dem Campingplatz. „Meine Frau kommt aus Finnland, dort haben die meisten Menschen eine kleine Ferienwohnung. Das hat ihr sehr gefehlt“, berichtet er. Die Familie wollte mit den sieben und elf Jahre alten Kindern raus aus der Stadt. Man habe hier alles was man benötige, so Mario Mertens, während er sich an seinem Gartentisch den ersten Kaffee des Tages eingießt. „Während der Hochphase der Corona-Pandemie war der Campingplatz unser wichtigster Anlaufpunkt, vor allem für die Kinder“, erzählt er. Seine Frau konnte dank guter Internetanbindung vom Campingplatz aus arbeiten, während er die Kinder betreute. „Hier ist man einfach abseits all der Hektik“, konstatiert er.

Für Ursula Schwarz und Jana Salewski gibt es noch allerhand zu tun, bis der Campingplatz wieder voll belegt ist. „Aber wir freuen uns darauf“, sind sie sich einig.

