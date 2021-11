Corona: Kita „Knirpsenland“ in Gutengermendorf weiter geschlossen

Gutengermendorf

Die Kita „Knirpsenland“ in Gutengermendorf bleibt aufgrund der Quarantänesituation nach gegenwärtigem Informationsstand bis kommenden Freitag, 26. November, weiter geschlossen. Das teilt die Gemeinde Löwenberger Land mit. Am 11. November war bekannt geworden, dass es in der Einrichtung mehrere Mitarbeiterinnen positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Das betraf alle Bereiche – Krippe, Kindergarten und Hort. Die betroffenen Frauen, so hieß es, befinden sich „in häuslicher Absonderung“. Im weiteren Verlauf wurde die Kita zunächst bis Freitag, 19. November, geschlossen. Diese Schließzeit musste nun um eine weitere Woche verlängert werden. Eine Ersatzbetreuung der Mädchen und Jungen in anderen Kindertagesstätten, so die Gemeindeverwaltung, sei aufgrund einer drohenden Infektionsübertragung nicht möglich. Ein genauer Termin zur Wiederaufnahme der Betreuung könne momentan noch nicht genannt werden.

Appell an die Eltern

An die Eltern erging der Appell, den Gesundheitszustand ihrer Kinder genau zu beobachten und von den zur Verfügung gestellten Corona-Tests Gebrauch zu machen. Sobald eine Betreuung der Kinder in der Kita in Gutenmgermendorf wieder möglich sei, würden noch einmal Corona-Tests zur Verfügung gestellt.

Von Bert Wittke