Damit der Schulstandort Löwenberg sicher ist

Löwenberg

In den vergangenen Jahren hat sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Löwenberger Land stetig erhöht. Damit einher geht ein wachsender Bedarf an Schul- und Hortplätzen. Dieser kann auf Dauer nicht von der Grund- und Oberschule in Löwenberg und der Grundschulfiliale in Grünberg gedeckt werden. Zumal es ältere Gebäude sind, die sich nicht einfach erweitern oder umbauen lassen. Die Schule in Löwenberg zum Beispiel ist ein Gebäude vom „Typ Erfurt“, wie sie ab 1966 sehr viel in der DDR gebaut wurden. Dennoch ist es natürlich das vorrangige Ziel der Gemeinde Löwenberger Land, den Schulstandort zu sichern.

Bebauungsplan „Löwenberg Infra Ost“ soll aufgestellt werden

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Löwenberg sind zwei Beschlüsse gefasst worden: Die Erarbeitung eines Konzeptes zur Sicherung und Entwicklung des Schulstandortes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein etwa 4,4 Hektar großes Areal in Löwenberg, zu dem unter anderem die Schule, der Hort, die Sporthalle, das Bürgerhaus, das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr und der Bauhof der Gemeinde gehören. Das Planungsgebiet hat von der Gemeinde die Bezeichnung „Löwenberg Infra Ost“ bekommen. Dieses Areal wird im Norden durch die Bundesstraße 167, im Süden durch den Sportplatz der Schule, im Osten durch Landwirtschaftsflächen und im Westen durch die Straße Am Waldstadion mit Wendeanlage und Bushaltestelle begrenzt.

In den 1970er-Jahren gebaut – die Schule in Löwenberg. Quelle: Bert Wittke

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel ist das Thema natürlich nicht gerade jetzt in den Fokus gerückt. Dahinter steckt ein kommunalpolitisches Investitionsprogramm des Landes für den Bereich Schule und Bildung, das finanzielle Zuschüsse von bis zu 70 Prozent in Aussicht stellt. Bedingung dafür ist, dass die notwendigen Anträge bis zum 30. Juni kommenden Jahres vorliegen.

Was will die Gemeinde am Schulstandort tun?

„Deshalb ist es wichtig, dass sich die Gemeindevertreter positionieren, wie wir als Kommune künftig mit dem genannten Standort umgehen und was wir dort tun wollen“, sagt Bauamtsleiter Manfred Telm. Brauche die Schule noch weitere Räume für den Oberschulbereich? Sei es notwendig, eine neue und größere Sporthalle zu bauen? Mache es Sinn, über den Bau einer Mensa nachzudenken, um so zum Beispiel mehr Kapazitäten für die Hortbetreuung zu gewinnen und damit wiederum zusätzliche Kitaplätze zu ermöglichen?

Im Zuge der Erarbeitung eines Konzeptes zur Scherung des Schulstandortes Löwenberg soll auch über eine neue Sporthalle nachgedacht werden. Quelle: Bert Wittke

Die Gemeindevertreter haben sich einhellig für eine Neuorganisation des Geländes und die Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes ausgesprochen. Nun könne dieses Thema in den entsprechenden Fachausschüssen beraten werden. Dort wird es künftig auch möglich sein, weiter ins Detail zu gehen. Reiche es beispielsweise aus, die bestehende Turnhalle zu sanieren oder muss eine neue Zwei- oder gar Dreifelderhalle gebaut werden? Zuvor seien Bedarfsermittlungen zu erstellen, um die Notwendigkeit geplanter Investitionen zu untermauern. Deshalb müsse etwa auch in die Diskussion um eine neue Sporthalle neben der Schule auch der Löwenberger Sportverein einbezogen werden.

Vorhaben müssen in den Bebauungsplan passen

„Was Besseres als dieser Investitionsprogramm mit Fördermöglichkeiten von bis zu 70 Prozent kann uns gar nicht passieren“, ist sich Bauamtsleiter Manfred Telm sicher. Zumal es nicht notwendig sei, dass vor der Gewährung von Fördergeld eine Baugenehmigung vorliege. Einzige Bedingung sei, dass die Vorhaben planungsrechtlich umsetzbar seien. Deshalb müsse ein Bebauungsplan aufgestellt werden, in den alle angedachten Vorhaben der Gemeinde hineinpassen. Fest stehe auch, dass damit die Rolle des Ortes Löwenberg, der im Regionalplan als Grundzentraler Schwerpunktort ausgewiesen ist, noch einmal beträchtlich erhöht wird.

Die Grund- und Oberschule in Löwenberg. Quelle: Bert Wittke

Um den Termin für die Abgabe der Förderanträge auf jeden Fall halten zu können, werde jetzt eine Terminkette aufgestellt, sagt Manfred Telm. Es sei durchaus machbar, einen Bebauungsplan innerhalb eines Jahres hinzubekommen, bei dessen Entstehung auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt. Unter Corona-Bedingungen sei dies zwar schwerer als sonst, aber machbar.

Es geht um mehrere Millionen Euro

Nach dem finanziellen Umfang von möglichen Investitionsprojekten gefragt, möchte sich der Bauamtsleiter gegenwärtig noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Er halte aber eine Spanne von fünf bis acht Millionen Euro durchaus für möglich. Und das, so Manfred Telm, wäre von der Gemeinde Löwenberger Land nach derzeitiger Haushaltslage auch mit dem erforderlichen Eigenanteil untersetzbar.

Von Bert Wittke