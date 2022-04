Damit es mit den Nachbarn klappt – Löwenberger Land sucht neue Schiedsleuten

Löwenberger Land

Wenn die Nadeln meiner märkischen Kiefer beim Nachbarn in die Dachrinne rieseln – wer macht das sauber? Eine Bagatelle? Gewiss. Aber ganz schnell auch ein Grund, warum Leute, die Jahre lang friedlich Tür an Tür lebten, sich plötzlich spinnefeind sind und nicht mehr miteinander sprechen. „Ich weiß, wovon ich rede“, sagt Uwe Borke. Der 70-jährige Teschendorfer ist seit 15 Jahren Schiedsmann in der Gemeinde Löwenberger Land. Ihm zur Seite steht als Stellvertreter Joachim Pönisch. Der 69-jährige Löwenberger bekleidet dieses Amt seit fünf Jahren.

Bewerbungsfrist bis zum 30. April verlängert

Nun läuft die Wahlperiode aus und es gilt, die Schiedsleute der Gemeinde neu zu wählen. Die Bewerbungsfrist wurde unlängst verlängert und läuft noch bis zum 30. April. Ob Uwe Borke und Joachim Pönisch erneut kandidieren, ist offen. Beide haben sich, wie sie sagen, noch nicht endgültig festgelegt, ob sie eine weitere Wahlperiode anschließen. Fakt ist, dass sie ihr Ehrenamt so lange ausüben müssen, bis Nachfolger gefunden wurden.

Streitigkeiten zwischen Konfliktparteien schlichten

Fest steht indes, dass beide Schiedsleute ihr Ehrenamt bislang mit Freude ausgeübt haben. „Ich helfe gerne“, meint Joachim Pönisch, der seit 2005 zudem ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Berlin-Brandenburg ist. „Mein erster Fall lautete damals: Bundesrepublik Deutschland gegen das Aktionsbündnis Freie Heide“, erinnert sich der Buchbindermeister. Ganz so hochkarätig geht es in der Schiedsstelle der Gemeinde Löwenberger Land nicht zu. Aber zu Streitigkeiten kommt es selbstverständlich auch dort. Dann sind Uwe Borke und Joachim Pönisch bereit, nach bestem Wissen und Gewissen eine Lösung für die Probleme zu finden, sie bestenfalls ganz aus der Welt zu schaffen. „Die Schiedsstellen haben die Aufgabe, Streitigkeiten zwischen zwei Konfliktparteien außergerichtlich zu schlichten“, verrät Uwe Borke. Eine Schiedsverhandlung könne immer dann als erfolgreich betrachtet werden, wenn es gelinge, den Streit mittels eines Vergleiches beizulegen.

Das Brandenburgische Schlichtungsgesetz regele, dass bei bestimmten zivilrechtlichen Streitigkeiten vor Erhebung einer Klage beim Amtsgericht eine Verhandlung vor einer Schiedsstelle stattgefunden haben muss. Erst wenn die erfolglos war, seit eine Klage zulässig. Danach befragt, welche Nachbarschaftsstreitigkeiten schon bei den beiden Schiedsmänner der Gemeinde Löwenberger Land gelandet sind, nennt Uwe Borke einige Beispiele. „Über den Zaun ragende Äste und Obst, das in Nachbars Garten fällt, Bäume und Gewächse, die zu dicht an die Grundstücksgrenze gesetzt wurden oder auch Laub, das in Nachbars Dachrinne landet und diese womöglich verstopft. Verhandelt wird von den Schiedsleuten aber auch, wenn es zu einer Verletzung der persönlichen Ehre gekommen ist. „Dazu zählen Beleidigungen, Verletzungen des Briefgeheimnisses, Bedrohungen, leichte Körperverletzungen und Sachbeschädigungen“, erläutert Joachim Pönisch. Anträge auf Durchführung einer Schlichtungsverhandlung müssten immer schriftlich bei der zuständigen Schiedsstelle eingereicht werden. Zuständig ist immer die Schiedsstelle, in deren Bereich der Antragsgegner oder die Antragsgegnerin wohnt.

Sprechstunden immer jeden ersten Mittwoch im Monat

„Bis zum vorigen Jahr fand unsere Sprechstunde immer dienstags statt“, erzählt Uwe Borke. Inzwischen ist das anders. Jetzt erreichen die Leute Uwe Borke und Wolfgang Pönisch jeden ersten Mittwoch im Monat in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Haus I der Gemeindeverwaltung in Löwenberg, Alte Schulstraße 5. „Die Gemeinde hat sich immer sehr gut um uns gekümmert“, sagt Uwe Borke. Zudem bekommen die Schiedsmänner seit dem vergangenen Jahr, ähnlich der Gemeindevertreter für ihre Tätigkeit eine finanzielle Aufwandsentschädigung. „Wer glaubt, dass wir nur die ganze Zeit in unserem Raum in der Gemeindeverwaltung sitzen, der irrt“, macht Uwe Borke deutlich und fügt hinzu: „Wir schauen uns nach Möglichkeit jeden Fall vor Ort an. Manchmal sogar zweimal.“ Das helfe sehr dabei, sich ein eigenes und vor allem objektives Bild von dem jeweiligen Streitgrund zu machen.

Immer beruhigend auf die Streithähne einreden

Und was beide Schiedsmänner während ihrer „Vermittlertätigkeit“ immer wieder festgestellt haben: Es ist ungemein wichtig, miteinander ins Gespräch gekommen. Das, so Joachim Pönisch, gelte natürlich gerade auch für die Streitparteien. Oft sitze man Leuten gegenüber, die viele Jahre nicht miteinander geredet haben, weil einer der beiden Streitgegner der Ansicht war, dass er von seinem Gegenüber angeschmiert wurde. Am Tisch der Schiedsstelle, bei der Erörterung des Problemfalls stellten dann aber nicht wenige Leute plötzlich fest, dass es Quatsch war, eine halbe Ewigkeit nicht miteinander geredet zu haben. Von diesem Moment an, so Uwe Borke, sei es bis zu einer schiedlich-friedlichen Einigung oft nicht mehr weit. Wichtig um zu einer Kompromisslösung zu gelangen, sei auf jeden Fall immer, für eine anständige und respektvolle Gesprächsstimmung zu sorgen. Deshalb versuche er immer, so der Teschendorfer Elektrikermeister, von Anfang beruhigend auf die Streitgegner einzuwirken. In der überwiegenden Zahl der Fälle habe dies bislang auch geklappt und die „Kontrahenten“ seien am Ende friedlich und zufrieden auseinander gegangen. Das helfe übrigens auch, Kosten zu sparen, denn ein Schiedsverfahren sei wesentlich kostengünstiger als eine Verhandlung vor dem Amtsgericht. Komme es in der Schiedsstelle zu keiner Einigung, werde eine sogenannte Erfolgslosigkeitsbescheinigung ausgestellt, mit der dann vor dem Amtsgericht geklagt werden könne.

Im zurückliegenden Jahr 2021 ist es in der Schiedsstelle des Löwenberger Landes zu insgesamt fünf Verhandlungen gekommen. In vier Fällen wurde ein Vergleich geschlossen, einmal endete die Runde erfolglos. Drei Fälle endeten ohne Aufnahme einer Verhandlung. Dabei traten die beiden Schiedsmännern als Berater auf und konnten verhindern, dass ein Antrag auf eine Schiedsverhandlung gestellt wird. „Nach 15 Jahren Schiedsperson habe ich mich schon richtig an diese Tätigkeit gewöhnt und stecke recht tief drin in der Materie“, sagt Uwe Borke. Es bereite ihm immer wieder Freude und Genugtuung, wenn die lange Suche nach einem Kompromiss, mit dem beide Streitparteien leben können, erfolgreich endet und sich alle Beteiligten wieder problemlos gegenseitig in die Augen schauen können. „In 95 Prozent der Fälle gelingt dies“, so der Teschendorfer. „Und für mich ist es immer wieder ein Erfolgserlebnis, wenn sich zwei Streithähne wieder vertragen und die Hand geben“, fügt Joachim Pönisch hinzu.

