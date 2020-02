Das Beste aus 20 Jahren Fasching

Nassenheide

„Solch eine Nachfrage nach Karten gab es noch nie“, sagt Dagmar Kuprat. Sie muss es wissen, gehört sie doch zusammen mit Silvia Petersen und Gabi Schulze zu jenen drei Frauen von der Sektion Tanzen der Sportgemeinschaft Blau-Weiß Nassenheide, die den Fasching im Ort vor zwei Jahrzehnten aus der Taufe gehoben haben.

Zur Galerie So schnell waren die Eintrittskarten noch nie vergriffen. Wen wundert’s? Schließlich wird in Nassenheide nunmehr seit 20 Jahren Fasching gefeiert und zum Jubiläum wurde das Beste vergangener Veranstaltungen präsentiert.

Aus diesem Grund wurde dieses Mal innerhalb des ultimativen Showprogramms das Beste aus 20 Jahren gezeigt. Außerdem erinnerte Dagmar Kuprat in der Büttenrede an einige Ereignisse des vergangenen Jahres. Dazu gehörten unter anderem der stromlose Blitzer an der B 96, Ferienwohnungen in der ehemalige Gaststätte am Bahnhof, eine Invasion von Traktoren auf dem Weg zur Protestdemo in der Bundeshauptstadt, Dreharbeiten für einen neuen Usedom-Krimi und die ungewisse Zukunft eines geschlossenen Döner-Imbisses.

„Alles hat toll geklappt“, freute sich Dagmar Kuprat am Montag und schloss darin auch die traditionell selbst übernommene Versorgung der Gäste mit Bockwurst, Kartoffelsalat und Schmalzstullen sowie die Versorgung der Gäste bei der Vorstellung am Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen ein. Rund 20 Kuchen, so Dagmar Kuprat, sind dafür von Leuten des Dorfes gebacken worden. Ein tolles Ergebnis.

Im kommenden Jahr sollen nach Lage der Dinge beim Fasching in Nassenheide die goldenen 20er-Jahre im Fokus stehen. Quelle: Uwe Halling

Am 21. März wird es für alle Aktiven des Programms wieder eine kleine Nachfeier geben. Dann können sich die Frauen, Männer und Jugendlichen ganz in Ruhe anschauen, was sie da während der Faschingsveranstaltungen für die Besucher aufs Parkett gebracht haben. „Dazu bringt jeder immer etwas zum Essen und Trinken mit und wir lassen die Saison noch einmal Revue passieren“, sagt Dagmar Kuprat. Eine Grundidee für den Fasching im kommenden Jahr gibt es auch schon. Dann sollen die goldenen 20er-Jahre in den Mittelpunkt rücken.

Von Bert Wittke