Das neue „Spielparadies“ wird größer

Teschendorf

Dass in Teschendorf eine neue Kita gebaut wird, hat sich inzwischen herumgesprochen. Neu ist, dass das „ Spielparadies“ größer wird, als ursprünglich geplant. Dafür haben die Gemeindevertreter des Löwenberger Landes in ihrer Sitzung am Dienstagabend die Voraussetzungen geschaffen. Dort verabschiedeten sie einen Beschluss, wonach in dem Ersatzneubau statt 90 nunmehr sogar 120 Betreuungsplätze entstehen sollen. „Es ist der politische Wille der Abgeordneten, die Kapazität zu erhöhen“, sagte Bürgermeister Bernd-Christian Schneck. Die Gemeinde will sich nicht damit konfrontiert sehen, einen Neubau schon kurz nach der Fertigstellung gleich wieder erweitern zu müssen. Die zunehmende Nachfrage nach Kitaplätzen lasse erahnen, dass die Plätze schon sehr bald gebraucht werden könnten.

Belegung der neuen Kita hat Priorität

Zugleich beschloss das Gemeindeparlament, dass der neuen Kita „ Spielparadies“ bei der Belegung oberste Priorität einzuräumen ist. Das bedeutet, dass vor weiteren Investitionen in Kita-Einrichtungen der Gemeinde Löwenberger Land – eine Ausnahme bilden die bereits beschlossene Erweiterung der Kita „Pusteblume“ in Grüneberg – zunächst vorrangig die Plätze in der neuen Kita in Teschendorf zu besetzen sind. Immerhin wird die Gemeinde dort rund fünf Millionen Euro investieren. „Mehr Geld“, so der Bürgermeister, „ist meines Wissens nach seit dem Bestehen der Gemeinde noch nie in ein einzelnes Projekt geflossen.“ Natürlich werde man sich nach Vorlage der Baugenehmigung bemühen, Fördergelder für das Bauvorhaben zu beantragen. Aber auch wenn diese Unterstützung ausbleiben sollte, wird die Gemeinde die neue Kita errichten und die Bausumme aus Eigenmitteln aufbringen.

Kinder gegenwärtig auf drei Gebäude verteilt

Dass eine neue Kita in Teschendorf unabdingbar ist, liegt vor allem daran, dass die Bausubstanz alt und die Einrichtung nicht mehr zeitgemäß ist. Außerdem lässt sich die auf 82 Plätze ausgelegte Einrichtung, in der gegenwärtig 77 Mädchen und Jungen betreut werden, nicht mehr erweitern. Bereits jetzt ist die Einrichtung auf drei nicht miteinander verbundene Standorte verteilt, was den Betreuungsaufwand erhöht. Die Mehrzahl der Kitakinder wird im Haupthaus versorgt, für die Hortkinder wird ein Flachbau gegenüber des Haupthauses genutzt und im Gemeindehaus der Kirche wurde ein Raum angemietet, in dem zurzeit zehn Krippenkinder betreut werden.

Neubau auf dem alten Sportplatz

Der Neubau wird über ausreichend Platz für alle – Krippen-, Kita- und Hortkinder – verfügen. Sollte sich herausstellen, dass nicht alle 120 Betreuungsplätze benötigt werden, soll es möglich sein, einen Teil des in L-Winkelform geplanten Neubaus anderweitig zu nutzen. Zum Beispiel als Jugendclub. Errichtet wird die neue Kita auf einer Fläche an der Straße zum See. Dort befindet sich jetzt noch ein alter Fußballplatz. Wann die Bauarbeiten beginnen können, ist noch offen. Vermutlich nicht vor 2021. Es gibt Überlegungen, den Spielplatz des alten Gebäudes nach einem Umzug weiter zu nutzen. Zumal in der Anlage viele Stunden gemeinschaftlicher Arbeit von zahlreichen Eltern und freiwilligen Helfern stecken. Vorstellbar ist auch, das alte Kitagebäude nach seinem Umzug als Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen.

Von Bert Wittke