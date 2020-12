Der Haushalt steht: Die Gemeinde Löwenberger Land plant den Bau einer Zweifelderhalle

Löwenberg

„Der Haushaltsentwurf der Gemeinde Löwenberger Land für das kommende Jahr steht“, sagt Stefanie Brunk. Bei diesen Worten funkelt etwas, das an Zufriedenheit erinnert, in den Augen der Kämmerin. In der nächsten Gemeindevertretersitzung, die für Dienstag, 12. Januar 2021, geplant ist, soll das Dokument den Gemeindevertretern zum Beschluss vorgelegt werden. Inzwischen ist auch die Beteiligung der Ortsbeiräte abgeschlossen.

Dieses Jahr hat das Zusammenstellen des Haushaltsplanes etwas länger als sonst gedauert. Schuld daran ist, wie sollte es anders sein, die Corona-Pandemie. Dadurch hat es mehr Zeit gebraucht, bis sich zum Beispiel alle Fachausschüsse und Fraktionen mit der viele Seiten starken Vorlage eingehend beschäftigt hatten.

Ein Defizit von 1,8 Millionen Euro

Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit von 1,8 Millionen Euro aus, das mit Rücklagen der Gemeinde ausgeglichen wird. Ein Grund zur Panik das Haushaltsloch nicht. Resultiert es doch zu einem nicht unerheblichen Teil daraus, dass zugesagte Fördermittel für Investitionen, die dieses Jahr getätigt wurden, sich erst in Folgejahren haushaltstechnisch niederschlagen.

Die Gemeinde Löwenberger Land plant für 2021 drei Millionen Euro für Sach- und Dienstleistungen ein. Dazu gehört unter anderem die Unterhaltung von Straßen und Immobilien. Immerhin verfügt das Löwenberger Land über 136 Kilometer gemeindeeigene Straßen und über 80 Immobilien.

Steuern bleiben zunächst konstant

Das Aufkommen an Steuern und Zuwendungen werde sich nach Aussage der Kämmerin im Jahr 2021 noch relativ konstant gestalten. 2022 und 2023 werde es dann aber infolge der Corona-Pandemie gravierende Rückgänge geben. Dann werde die Gemeinde, da sind sich die Kämmerin und auch Bürgermeister Bernd-Christian Schneck einig, über die Hebesätze verständigen müssen. Die waren bisher über etliche Jahre hinweg immer konstant. Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B in der Gemeinde hätten sogar unter dem Landesdurchschnitt gelegen. Ob dies dann noch haltbar sein werde, könne gegenwärtig nicht garantiert werden.

Das geplante Investitionsvolumen für 2021 soll bei rund 4,7 Millionen Euro liegen. Darunter fällt die Vollendung des Erweiterungsbaus für die Kita „Pusteblume“ in Grüneberg, wodurch sich die Aufnahmekapazität der Einrichtung erheblich erhöht. Zum Bereich der Investitionen gehören außerdem weitere Planungsleistungen für den Neubau der Kita „Spielparadies“ in Teschendorf. Zudem stellt die Gemeinde für das kommende Jahr Geld ein, mit dem Planungen für eine Zweifelderhalle am Schulstandort in Löwenberg in die tat umgesetzt werden sollen.

Neue Fahrzeuge für die Wehr

Die Umsetzung des Digitalpaktes in der Schule, der eigentlich schon in diesem Jahr umgesetzt werden sollte, wird die Gemeinde im kommenden Jahr etwa 280 000 Euro kosten. Weitere Finanzen werden benötigt, um auch im Bereich der Gemeindeverwaltung die Digitalisierung voranzutreiben . Dort geht es vor allem um den Softwarebereich. Für das nächste Jahr vorgesehen ist die Anschaffung zweier Feuerwehrfahrzeuge für zusammen rund 750 000 Euro. Ein TLF 4000 soll die freiwillige Feuerwehr in Grieben, ein LF 10 sollen die Kameradinnen und Kameraden in Teschendorf erhalten.

Bezüglich der Gemeindestraßen plant die Gemeinde 2021 unter anderem den Ausbau der Timpbergstraße in Häsen sowie die Erneuerung der Ortsverbindung Löwenberg-Hoppenrade-Großmutz mit dazugehörigem Geh- und Radweg. Im Ortsteil Löwenberg soll es eine Anbindung des Geh- und Radweges in der Berliner Straße geben, in Nassenheide steht der Ausbau des Horstweges auf der Agenda.

„Die freiwilligen Leistungen“, so betont der Bürgermeister, „bleiben unangetastet.“ Es wird für die Ortsteile also auch weiterhin zwei Euro pro Einwohner sowie jeweils einen Sockelbetrag von 500 Euro geben.

Der Haushalt für 2021, so die Kämmerin der Gemeinde Löwenberger Land, Stefanie Brunk, sei trotz des eingangs erwähnten Defizites ohne die Aufnahme von Krediten finanzierbar.

Von Bert Wittke