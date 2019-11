Der Haushaltsplan-Entwurf steht schon

Löwenberger Land

„Wir waren noch nie so früh mit dem Entwurf des Haushaltsplanes fertig wie dieses Jahr“, sagt Bernd-Christian Schneck. Der Bürgermeister der Gemeinde Löwenberger Land freut sich darüber. Bedeutet doch dieser zeitliche Vorlauf, dass die Gemeinde am 1. Januar ohne die Notwendigkeit einer vorläufigen Haushaltsführung in das neue Jahr starten kann. Eine gute Planung und das Mitziehen aller Kollegen in den Fachämter hätten es möglich gemacht, den Haushaltsplanentwurf schon jetzt auf den Tisch des Hauses legen zu können. Wenn nichts Gravierendes mehr passiere, könne der Etatentwurf für das Jahr 2020 den Gemeindevertretern bei deren Sitzung am 3. Dezember zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Den Gemeindevertretern und Ortsvorstehern liegt der Entwurf bereits vor.

Grünes Licht aus den Ausschüssen

Auch der Schul- und Sozialausschuss hat ihn bereits besprochen und den Entwurf einstimmig gebilligt. Gleiches gilt für den Hauptausschuss, wo es lediglich eine Stimmenthaltung gab. Die Mitglieder des Bauausschusses haben den Etatentwurf ebenfalls schon behandelt und wollen in ihrer Sitzung am 13. November darüber befinden. Der Anhörungstermin für die Ortsbeiräte endet am 15. November.

Kämmerin Stefanie Brunk und Gemeindebürgermeister blättern im Entwurf des Haushaltsplanes für das kommende Jahr. Aufgrund der guten Planung und Zuarbeit seitens der Fachämter liegt der Entwurf dieses Jahr so früh wie noch nie vor. Quelle: Bert Wittke

„Der Haushalt für 2020 ist nicht ausgeglichen“, sagt Stefanie Brunk. Im Ergebnishaushalt, so die Kämmerin der Gemeinde Löwenberger Land, gebe es eine Lücke von rund einer Millionen Euro. Das Defizit könne jedoch aus der bilanziellen Rücklage – also mit Hilfe eigener Mittel der Gemeinde - ausgeglichen werden. Eine Kreditaufnahme sei nicht notwendig. Folglich könne die Gemeinde am 1. Januar 2020 mit einem ausgeglichenen Haushalt an den Start gehen.

Sach- und Dienstleistungen gehen in die Höhe

Die Lücke im Ergebnishaushalt sei in erster Linie auf hohe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Dazu gehören zum Beispiel sämtliche Werterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. „Wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir als Gemeinde rund 80 Immobilien unterhalten und über 136 Kilometer gemeindeeigenen Straßen verfügen, wird deutlich, warum so viel Geld für diese Haushaltsstelle notwendig ist“, sagt Bernd-Christian Schneck, der froh darüber ist, dass die Gemeinde im kommenden Jahr weder Kredite aufnehmen, noch abzahlen muss.

Dafür bleiben Hebesätze für die Grundsteuer A (260 Prozent) und B (370) beziehungsweise die Gewerbesteuer (320) jetzt bereits im zehnten Jahr konstant und liegen zum Teil deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Rund eine Million Euro soll im kommenden Jahr in einen Erweiterungsbau für die Kita „Pusteblume“ in Grüneberg fließen. Insgesamt sind für dieses Vorhaben 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Quelle: Bert Wittke

Hauptkostenfaktor im Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr ist der soziale Bereich, wozu die Kindertagesstätten und die Schulen gehören. Allein im Kita-Bereich, so Stefanie Brunk, müsse die Kommune rund 1,3 Millionen Euro an eigenen Mitteln zuschießen.

Keine Kürzungen bei freiwilligen Aufgaben

Einmal mehr keine Kürzungen werde es bei den freiwilligen Aufgaben geben. Die Ortsteile erhalten auch 2020 einen Zuschuss von zwei Euro pro Einwohner sowie einen jährlichen Sockelbetrag von 500 Euro.

Nachdem die Gemeinde in den vergangenen Jahren in etlichen Ortsteilen Spielplätze saniert beziehungsweise neu gebaut hat, würden sich nun die Wünsche nach zusätzlichen Spielgeräten häufen“, berichtet der Bürgermeister. Der Schul- und Sozialausschuss werde diese Wünsche im kommenden Jahr sammeln, auswerten und eine Prioritätenliste erstellen, die dann beginnend mit dem Jahr 2021 abgearbeitet werden soll.

Was den geplanten Neubau der Kita „Spielparadies“ in Teschendorf betrifft, sind im nächsten Jahr rund 800 000 Euro für die Planung und die notwendigen Bauanträge im Haushalt eingeplant. Quelle: Bert Wittke

Nach Schwerpunkten im Investitionsbereich der Gemeinde gefragt, nannte Kämmerin Stefanie Brunk die Erweiterung der Kita „Pusteblume“ in Grüneberg, in die 2020 mehr als eine Millionen Euro fließen wird. Für den Neubau der Kita „Spielparadies“ in Teschendorf stehen im nächsten Jahr rund 800 000 Euro für die Planung und die notwendigen Bauanträge im Haushaltsplan. Für die weitere Digitalisierung im Schulbereich („Digitalpakt Schule“) sind 280 000 Euro geplant. Für den Ausbau des Bahnübergangs zwischen Neulöwenberg und Neuhäsen mit einer Schrankenanlage muss die Gemeinde nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 195 000 Euro beisteuern.

Auch der Friedrichsthaler Weg ist eingeplant

Weitere wichtige Investitionsvorhaben 2020 sind der Ausbau des Friedrichsthaler Weges in Nassenheide, die Hüllensanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Linde, der Ausbau der digitalen Infrastruktur der Gemeindeverwaltung in Löwenberg und ein Lückenschluss beim Löwenberger-Land-Radweg an der Großen Lanke in Liebenberg.

Von Bert Wittke