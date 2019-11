Der Libertaspreis 2019 geht an...

Löwenberg

Im Bürgerhaus in Löwenberg ist am Mittwochabend der Libertaspreis 2019 vergeben worden. Damit geehrt wurde Christine Schönberg aus Gutengermendorf. Die vierfache Mutter war bei all ihren Kindern - Katja, Anne, Arne und Vera – während deren Schulzeit in Löwenberg Elternvertreterin.

Zudem hat sie viele Jahre die Funktion der Schulelternsprecherin wahrgenommen und war zudem Vorsitzende der Schulkonferenz. Gegenwärtig arbeitet Christine Schöneberg noch sehr aktiv im Schulförderverein der Liberatsschule mit. „Präsenz, hoher persönlicher Einsatz auch mal über die physischen und psychischen Belastungsgrenzen hinaus, immer mit dem Fokus, Zustände und Missstände nicht nur zu registrieren sondern auch aktiv, energiegeladen und kreativ an der Beseitigung von diesen mitzuarbeiten – dies sind die prägenden und augenscheinlichen Eigenschaften unserer Preisträgerin“, sagte Schulleiter Axel Klicks in seiner Laudatio.

Ihre Identifikation mit der Löwenberger Schule und dem pädagogischen Wirken der Lehrkräfte seien beispielhaft und deshalb unbedingt auszeichnungswürdig.

Der Libertaspreis wird dieses Jahr zum zweiten Mal verliehen. Erster Libertaspreisträger war im Vorjahr Hausmeister Ronald Rabeus.

Von Bert Wittke