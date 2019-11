Neuhäsen contra Klevesche Häuser: Wer ist der kleinste Ortsteil im Löwenberger Land?

Neuhäsen/Klevesche Häuser

Bernward Bredemeier war ein halbes Jahr alt, als die Familie 1935 in Neuhäsen sesshaft wurde. Der Ortsteil des Löwenberger Landes hat derzeit zehn Einwohner mehr als Klevesche Häuser, was wohl auch daran liegt, dass am Ortsausgang in Richtung Gutengermendorf zwei, drei neue Häuser entstanden sind.

Bernward Bredemeier wohnt im Ortsteil Neuhäsen, seit der ein halbes Jahr alt ist. Quelle: Bert Wittke

Inzwischen ist Bernward Bredemeier, der 1941 im Nachbarort Klevesche Häuser eingeschult wurde, 84 Jahre alt. Auf die Frage, ob er sich im Ort wohl fühle, antwortet er: „Ob Norden, Osten, Süden, Westen – zu Hause ist es doch am besten.“ Dann lächelt der Senior zeigt auf ein massives Gebäude und erklärt: „Wir wohnen im ehemaligen Ochsenstall.“. Die Leute würden immer wieder staunen, wie dick die Wände der Wohnung seien. Wenn Bernward Bredemeier und seine Frau zum Arzt müssen oder einkaufen wollen, steigt der 84-Jährige noch immer ins Auto. Ohne den fahrbaren Untersatz wäre er trotz eines Busses, der in Neuhäsen hält, doch ziemlich aufgeschmissen.

Ein Hingucker im Ortsteil Klevesche Häuser ist das Trafohaus. Auf diesem ist eine historische Ansicht der alten Schule zu sehen, die nach Meinung von Anwohner sehr gut gelungen ist. Quelle: Bert Wittke

„Wir können nicht meckern“, sagt Helga Herrmann und stützt sich mit den Armen auf das Gartentor. „Hier ist es so schön ruhig.“ Die Herrmanns sind 1988 aus einer Mietwohnung in Gransee nach Klevesche Häuser gezogen. „Unser Jüngster war ein Bronchitiskind“, erzählt Helga Herrmann. Kaum war er auf dem Land angekommen, sei der Junge ganz schnell genesen. Sicher, zum Einkaufen müsse man immer fahren. Aber noch können die 65-jährige Helga und ihr 70-jähriger Mann Gerd dafür das Auto benutzen. Und hin und wieder nehmen sie die ältere Nachbarin mit, die nicht mehr allein mobil ist. So ist das auf dem Dorf. Die Familien helfen sich untereinander. Erst recht, wenn der Ort so klein ist wie Klevesche Häuser. 53 Einwohner sind es aktuell. So wenig, wie sonst in keinem anderen Ortsteil des Löwenberger Landes.

Jochen Twelker aus Grüneberg möchte gerne das alte Schulgebäude in Klevesche Häuser kaufen. Im Turm soll dann auch wieder die Glocke platziert werden, die dort die ganzen Jahre hing. Quelle: Bert Wittke

Auch Jochen Twelker ist öfter in Klevesche Häuser anzutreffen. Er möchte das ehemalige Schulgebäude im Ort kaufen. Jenes Haus, in dessen Turm viele Jahre eine Glocke hing, die auch wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren soll. Momentan ist das klangvolle Stück im örtlichen Feuerwehrgerätehaus eingelagert und wartet dort auf ihr Comeback. Doch zuvor muss zunächst mal der Hausverkauf abgewickelt werden. „Wir möchten das Haus als Atelier nutzen“, verrät JochenTwelker und meint damit sich und seine Frau Anne Berning, die beide Bilder malen. Arbeiten und leben tun sie in Grüneberg. Doch der Platz dort sei doch sehr beengt. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich zu vergrößern, erfuhr Jochen Twelker davon, dass die Gemeinde Löwenberger Land das Haus zum Kauf ausgeschrieben hat. „Ich fand das Gebäude gleich klasse“, sagt der 62-Jährige. Der gebürtige Ostwestfale hätte auch nichts dagegen, dass die Glocke nach ihrem Einbau hin und wieder geläutet wird – etwa wenn im Dorf ein Kind geboren wurde, zu Weihnachten oder wenn das neue Jahr beginnt. Und er denke auch nicht daran, womöglich einen Zaun um das Gebäude herum zu errichten. Nach Klevesche Häuser ziehen wollen er und seine Frau allerdings nicht. Es bleibt für den kleinsten Ortsteil also vorerst bei 53 Einwohner. Und noch ist der Verkauf des Hauses ja auch noch nicht in trockenen Tüchern.

Von Bert Wittke