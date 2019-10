Spaß für PS-Fans beim Trecker Treck

Grüneberg

Es dröhnt und qualmt – so haben es die Traktor-Fans am liebsten. Am Sonnabend trafen sie sich wieder auf dem Feld bei Grüneberg. Weit mehr als 100 PS-Fans gingen an den Start, ständig wurde die Liste erweitert, so dass Michael Polz vom Trecker-Treck-Verein gar noch gar nicht sagen konnte, wie viele es am Ende sein würden.

Das Moderatoren-Team Martin Gierke (l.) und Uwe Koob beim Grüneberger Trecker Treck 2019 Quelle: Uwe Halling

Gewertet wurden sieben Klassen – von bis zu 29 PS bis maximal 109 PS. Ganz normale Landmaschinen und auch umgebaute Liebhaberstücke ließen sich einen Bremswagen anhängen. Nicht jeder schaffte die 100 Meter zum Full Pull.

Wer hat den Stärksten? Das finden die Traktoren-Liebhaber beim Grüneberger Trecker Treck heraus. Quelle: Uwe Halling

Mit den größten Spaß hatte wieder Maik Horn (44) aus Kränzlin. Er jagte seinen Tatra V12 813 zur Freude der Zuschauer übers Feld und durch die Schlammgrube. 1991 kaufte der gelernte Bierbrauer und Lkw-Fahrer seinen ersten Trecker, seit 1998 schraubt er. Seine Frau teilt die Leidenschaft für PS-starke Fahrzeuge, sie fährt selbst einen alten Feuerwehr-W50.

Maik Horn nach seiner Runde über den Grüneberger Acker. Quelle: Uwe Halling

Zum elften Mal hatte der Grüneberger Trecker-Treck-Verein zum Treffen eingeladen. Die 22 Mitglieder, darunter zwei Frauen, kommen außerdem übers Jahr zusammen, schrauben gemeinsam und fahren zu anderen Treffen. In die Organisation ihrer eigenen Veranstaltung und in die Technik wie die beiden Bremswagen investieren sie einiges an Geld und Zeit, werden dabei von Sponsoren unterstützt. Das sind Firmen aus der Region, darunter selbstständige Bauern.

Das Programm beim Trecker Treck und Treff gestalten die Dorfbewohner mit. An die 80 köstliche Kuchen hatten die Frauen gebacken, die Feuerwehr half unter anderem bei der Parkplatzeinweisung und am Grill.

Spaß mit der Ackerbanane hatten vor allem die Jüngeren beim Grüneberger Trecker Treck und Treff 2019. Quelle: Uwe Halling

Zahlreiche Aussteller zeigten am Rande der Wettkampfstrecke ihre Oldtimer, teils aufwendig restaurierte Liebhaberstücke. Viel zu schauen gab es auch an den Verkaufsständen, wo einige Raritäten erstanden werden konnten. Und natürlich hatten auch die Kinder ihren Spaß – beim Fahren mit der Ackerbanane, beim Trampolin-Springen und beim Kinderschminken.

Von Martina Burghardt