Diebe stehlen Kindern Geld und Süßigkeiten

Grüneberg

„Wir sind alle immer noch ganz aufgewühlt und auch ziemlich schockiert“, sagt Antje Brückmann. Sie ist die Leiterin der Kita „Pusteblume“ in Grüneberg und hat so etwas noch nicht erlebt, seit die Kita vor rund 15 Jahren zur Grundschulfiliale in die Mitte des Dorfes gezogen ist. Unbekannte sind im Zeitraum vom 30. Oktober bis 3. November in die Einrichtung eingebrochen. Bemerkt wurde die Tat erst am Montag danach, denn die Kita war am Reformationstag sowie an dem folgenden „Brückenfreitag“ geschlossen. Zwar fand am Freitag dort eine Teamweiterbildung statt, doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte noch niemand etwas von der Tat bemerkt.

Schlüssel verschwunden

Kein Wunder, haben die Eindringlinge doch keinerlei Einbruchspuren hinterlassen. Wie Antje Brückmann am Dienstag sagte, müssen die Täter zuvor Schlüssel gestohlen haben, die zum Eingangsbereich der Kita beziehungsweise zu Büroräumen des Hauses passen. Diese Schlüssel werden sonst vom technischen Personal genutzt und liegen an einem Platz, den nicht jeder kennt. Folglich müssen die Einbrecher offensichtlich über diverse Ortskenntnisse verfügt haben. Zudem fehlte der Schlüssel einer Notfalltür. Er steckt sonst immer von innen und ist im Zuge des Einbruchs abgezogen und mitgenommen worden.

Der Rest der Einnahmen vom Erntefest fehlt

„Da nichts zerstört wurde, haben wir erst so nach und nach mitbekommen, was eigentlich gestohlen wurde“, sagt die Kita-Chefin. Es seien eher kleinere Dinge gewesen. Aus dem Küchenschrank, wo auch die Schlüssel lagen, fehlt außerdem Geld. Auch aus einer Büchse in einem Büroschrank wurde Geld mitgenommen. Etwa 60 Euro. „Das war der Rest unserer Einnahmen vom Kinderschminken und von der Bastelstraße beim jüngsten Erntedankfest“, berichtet Antje Brückmann.

Von einer früheren Geburtstagsfeier eines Kindes fehlen übrig gebliebene Süßigkeiten und verschwunden sind auch eine Stiftebox der größeren Kita-Kinder sowie zwei Ladekabel.

Antje Brückmann, Kitaleiterin in Grüneberg Quelle: Bert Wittke

Die Polizei hat den Einbruch aufgenommen. Inzwischen sind im Auftrag der Gemeinde Löwenberger Land alle Schlösser der Einrichtung ausgetauscht worden. „Und alle Kollegen sind noch aufmerksamer geworden“, sagt die Kitaleiterin. Die Eltern der Kinder wurden mittels eines Aushanges vorsorglich über den Vorfall informiert. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, dies der Kitaleitung oder der Polizei zu melden.

Von Bert Wittke