Neulöwenberg

Bisher unbekannte Personen versuchten im Zeitraum von Freitagvormittag bis Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Neulöwenberger Straße in Neulöwenberg einzubrechen, was aber misslang.

An der Verglasung einer Tür wurden Beschädigungen festgestellt. Zudem wurde ein Fenster des Hauses eingeworfen. Es entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro.

