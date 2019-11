Nach der großen Trecker-Demo: Dieser Mann sorgte für den Sound am Brandenburger Tor

Löwenberger Land

15 000 Traktoren in Berlin, 40 000 Demonstranten vor dem Brandenburger Tor. Das sind auch für die Bundeshauptstadt äußerst seltene Größenordnungen. Mit dieser Bilanz war die Sternfahrt am Dienstag die größte Demonstration der Landwirte nach der Wende.

Für den selbstständige Veranstaltungstechniker war es das bisher größte Event. Quelle: privat

Mit dabei: Matthias Bonk. Der Löwenberger harrte am Dienstag ab 5.30 Uhr am Brandenburger Tor aus. Der selbstständige Veranstaltungstechniker war dem Veranstalter von mehreren Landwirten empfohlen worden und bekam den Zuschlag für die technische Ausrüstung der Veranstaltung. „Wir haben zuerst die vom KfL Löwenberg gesponsorte Bühne aufgebaut und anschließend um den Aufbau der Technik gekümmert“, erzählt der 36-Jährige. Auch wenn er seinen Beruf schon viele Jahre ausübt, sagt er: „Diese Veranstaltung war schon etwas ganz besonderes für mich“. Auch, weil es die größte Veranstaltung war, an der er bislang mitwirkte. Feierabend war für den Löwenberger gegen 17 Uhr.

Landwirte sind zufrieden

Auch Timo Schiemann, Landwirt aus Liebenwalde, hatte sich am Dienstag auf den Weg nach Berlin gemacht. „Leider waren wir mit unseren Fahrzeugen weit weg vom Brandenburger Tor, hatten noch etwa fünf Kilometer Fußmarsch bis zur Kundgebung zu bewältigen“, erzählt er am Tag nach der Sternfahrt. Neben Vertretern der Landwirtschaft kamen auf der Bühne Politiker zu Wort. Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt und Naturschutz, wurde von den Demonstranten mit Buhrufen empfangen. Bei der Rede Julia Klöckners drehten viele der Landwirte der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft demonstrativ den Rücken zu.

Timo Schiemann war auch schon zur ersten Sternfahrt dabei. Quelle: Stefanie Fechner

Schiemann machte sich gegen 15 Uhr auf den Weg nach Hause. „Der Weg aus der Stadt war ein absolutes Chaos“, erzählt der 35-Jährige, der überzeugt davon ist, „dass wir uns mit der Sternfahrt Gehör verschafft haben. Wir haben viel positive Resonanz aus der Bevölkerung erfahren.“ Ob weitere Aktionen geplant sind, weiß der Landwirt nicht.

Florian Lokat aus Nassenheide arbeitet für die Agrar GmbH Bergsdorf. Er nahm bereits das zweite Mal an einer Sternfahrt teil. „Die Demonstration am Dienstag war schon beeindruckend“, fand er. „15 000 Traktoren, 40 000 Menschen – das ist kein alltägliches Erlebnis.“ Neben vielen positiven Reaktionen hätte es auch Verkehrsteilnehmer auf dem Weg nach Berlin gegeben, die nur wenig Verständnis für die Aktion der Landwirte hatten. „Aber da müssen sie dann einfach mal durch“, findet der 27-Jährige. Er denke, dass die Agrarbetriebe nun endlich die gewünschte Aufmerksamkeit für ihre Anliegen bekommen. „Bei der Menge an Demonstranten muss die Politik endlich handeln. Wenn nicht, werden wir uns wohl alle noch einmal wiedersehen.“

Für Florian Lokat aus Nassenheide defintiv beeindruckend. Quelle: privat

Von Stefanie Fechner