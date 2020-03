Dieses Paar hält die Nassenheider Senioren fit

Nassenheide

Leise Musik erfüllt den großen Saal des Nassenheider Dorfgemeinschaftshauses. Elf Senioren sitzen im Stuhlkreis, dehnen und strecken sich, machen Übungen mit einem speziellen Stab, jeder Muskel, jedes Gelenk wird bearbeitet . Zwischen den einzelnen Übungen erklärt Übungsleiterin Gudrun Löchert (72) den Ablauf der nächsten sportlichen Lektion. Seit 1956 wohnt die Seniorin in Nassenheide. „Mit acht Jahren bin ich gemeinsam mit meinen Eltern nach Nassenheide gekommen, ich habe also fast mein ganzes Leben hier verbracht.“ Unter den Sportlern befindet sich auch ihr Lebensgefährte, Rolf-Henning Abraham (71). Auch er beteiligt sich aktiv am Seniorensport als Übungsleiter. Gemeinsam sorgt das Paar für eine starke Gemeinschaft unter den Nassenheider Senioren. „Wir haben uns 2013 kennengelernt, 2014 bin ich nach Nassenheide gezogen“, erzählt der fitte Rentner.

Die Seniorensportgruppe trifft sich regelmäßig im Dorfgemeinschaftshaus, um gemeinsam fit zu bleiben. Quelle: Stefanie Fechner

Jahrelang ehrenamtlich aktiv

Gudrun Löchert ist vor allem im Sportverein Blau-Weiß Nassenheide, zu dem auch die Abteilung Seniorensport gehört, keine Unbekannte. „Ich bin bereits seit Mitte der 80er Jahre im Verein aktiv“, erzählt die 72-Jährige nach der Sporteinheit. „Seit 1989 engagiere ich mich auch ehrenamtlich im Verein.“ Bis 2019 hatte sie die Position des Kassenwartes inne. „Diesen Posten habe ich aus Altersgründen abgegeben. Ich bin froh, dass ich einen würdigen Nachfolger gefunden habe“, so die Nassenheiderin. Weiterhin bleibt sie allerdings für das Mitgliederwesen der rund 200 Sportler von Blau-Weiß Nassenheide verantwortlich. Seit März 2014 wird im Nassenheider Dorfgemeinschaftshaus auch regelmäßig Sport für die älteren Bewohner angeboten, im Januar 2015 folgte die Stuhlgymnastik. „Der Seniorensport ist für die noch etwas fitteren Senioren geeignet, die Stuhlgymnastik spricht auch diejenigen an, die körperlich nicht mehr ganz so fit sind“, erklärt Gudrun Löchert den Unterschied. Bis zu 16 Senioren im Alter von Anfang 60 bis Mitte 80 halten sich dabei regelmäßig fit. Wenn sie gerade nicht im Sportdress unterwegs ist, hat Gudrun Löchert auch gleich noch ein zweites Ehrenamt inne.

Auch privat ist das Paar regelmäßig sportlich aktiv. Quelle: Stefanie Fechner

Von Preisrommé bis Brunch wird alles organisiert

Bei den Senioren der Nassenheider Volkssolidarität organisiert sie das monatliche Preis-Rommé und hilft aus, wo immer Not am Mann ist. Ihr Lebensgefährte Rolf-Henning Abraham kümmert sich dazu um die kulturellen Veranstaltungen der Nassenheider Senioren. „Ich kümmere mich vor allem um die Organisation“, erzählt der 71-Jährige. „Ich arbeite Veranstaltungspläne aus. Zwei Mal im Jahr gehen die Senioren gemeinsam zum Bowling, dann gibt es noch eine jährliche Radtour, einen Brunch und noch einiges mehr. Außerdem ist für dieses Jahr auch wieder ein Herbstfest und eine Weihnachtsfeier mit Programm geplant.“ Diese Vielzahl an Veranstaltungen und Verpflichtungen „sei schon Stress, aber es macht auch Spaß“, so der Senior. „Es macht Spaß, anderen eine Freude zu bereiten, außerdem hält es uns selbst fit und geistig rege. Und es ziehen alle mit.“ Neben den Aktivitäten im Nassenheider Seniorentreff engagiert auch er sich für den Nassenheider Sportverein. „Bei Blau-Weiß betreue ich die Internetseite und kümmere mich um die Öffentlichkeitsarbeit.“ Die Wochen des Paares sind oft voll ausgelastet. „Aber man ist mit dem Verein verbunden, es gibt immer Verbesserungen und Ansatzpunkte an denen man arbeiten kann“, so Rolf-Henning Abraham. Und so hat sich in den vergangenen Jahren im Sportverein viel getan – angestoßen durch Ehrenamtliche wie Gudrun Löchert und Rolf-Henning Abraham. Die Palette an Angeboten ist breit , vom Kinderturnen über Yoga und Tischtennis bis zum Seniorensport ist für jeden etwas dabei. Einen Wunsch hat das Paar dennoch: „Wir würden uns über noch mehr Senioren zu den Veranstaltungen freuen. Außerdem wünschen wir uns, dass wir noch lange rüstig bleiben und uns für die Gemeinschaft einbringen können.“

Von Stefanie Fechner