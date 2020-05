Trotz Corona den Mut zur Neueröffnung gefunden

Nassenheide

Schon am späten Vormittag zieht ein leckerer Duft durch die Liebenwalder Chaussee in Nassenheide. Verantwortlich dafür zeichnet Sahin Sari (32), der Inhaber des „ Döner Nassenheide“. Schon vor zwei Jahren war dem Gastronom der Laden, der früher eine Fleischerei beherbergte, aufgefallen. „Schon damals wusste ich, dass ich diesen Laden irgendwann einmal haben wollte“, erzählt er rückblickend. Im November 2019 packte er dann die Chance am Schopfe, als der vorherige Mieter auszog. „Ich habe sofort zugeschlagen“, erinnert sich Sahin Sari. Doch mit der Unterzeichnung des Mietvertrags fing die Arbeit für den Gastronomen erst an. „Wir hatten strenge Auflagen von der Baubehörde bekommen“, erzählt der 32-Jährige. Also habe man die Wände, Böden, Lüftung und das gesamte Interieur ausgetauscht und erneuert.

Am 22. April konnte Sari dann endlich die Türen für seine Gäste öffnen – und diese erscheinen seit dem zahlreich. Von 9 bis 22.30 Uhr sind Sari und seine drei Angestellten für die Kunden da, bereiten neben Döner auch Pizza, knusprige Pommes und andere Spezialitäten zu. Mittlerweile ist auch aus Sahin Sari ein Nassenheider geworden. „Ich fühle mich hier sehr wohl, bin gut angekommen“, sagt er. Außerdem empfinde er die Menschen im Ort als sehr offen und freundlich. „Ich liebe einfach dieses Dorfleben“, so der 32-Jährige.

Seit November hat Sahin Sari im Laden gewerkelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Quelle: privat

Einzig auf Alkohol verzichtet der Gastronom in seinem Imbiss bewusst. „Hier wohnen viele Familien mit Kindern, sie sollen sich bei mir wohlfühlen und ein angenehmes Ambiente erleben.“ Und Sahin Sari hat große Pläne. „Mein großer Traum ist eine Gaststätte oder eine kleine Kneipe hier im Ort“, so Sari. „Das fehlt hier schon ein bisschen. Da könnte man dann auch kleine Darts-Turniere oder mal einen Bingo-Abend veranstalten.“ Er wolle einfach etwas schönes für die Menschen hier schaffen, sagt er. Trotz der kurzen Zeit hat der 32-Jährige schon viele Stammkunden gewonnen. „Sogar aus Freienhagen, Neuholland, Teschendorf und Grüneberg kommen regelmäßig Kunden zu uns.“

Seit dem 22. April kann in Nassenheide wieder geschlemmt werden. Quelle: Enrico Kugler

Von Stefanie Fechner