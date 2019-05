Teschendorf

Ein Berliner Fahrer (63) fuhr am Ortsausgang von Teschendorf am Mittwoch gegen 17 Uhr auf ein Auto, das bremsen musste, weil wiederum das Auto davor verkehrsbedingt hielt. Dabei kam der Unfallverursacher von der Straße ab und landete an einem Zaun. Eine 61-jährige Frau, die Beifahrerin des Berliners, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie kam ins Krankenhaus nach Berlin-Buch. Für zwei Kinder im mittleren der Autos gab es Trösteteddies. Die Strecke ist seit 18.10 Uhr wieder freigegeben, sie war voll gesperrt.

Von Marco Paetzel