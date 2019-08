Löwenberg

Die Nachricht hat viele Menschen im Löwenberger Land und über die Grenzen der Gemeinde hinaus tief getroffen: Dietmar Tillack ist tot. Der Löwenberger starb am Dienstag. „Tilli“, wie ihn seine Freunde nur nannten, wurde 62 Jahre alt.

„Tilli“ liebte seinen Beruf als Revierpolizist

„Er war ein Mensch mit Herz, Blut und Verstand“, sagt Gerhard Gabriel über ihn. Der Pfarrer i. R. aus Grüneberg hat viel Zeit mit Dietmar Tillack verbracht und ihn unter anderem im Erwachsenenalter getauft. Bevor Dietmar Tillack im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand ging, war er viele Jahre als Revierpolizist auf den Straßen des Löwenberger Landes unterwegs. Er liebte seinen Beruf und hat bei der Ausübung dieser Tätigkeit, so Gerhard Gabriel, „die fantastische Gratwanderung zwischen gesetzestreuem Handeln und Toleranz im Rahmen der gesetzlichen Ermessensspielräume hinbekommen.“ Als er einmal einen Motorradfahrer ohne Helm in Teschendorf sah, holte er ihn zu sich heran: „Als Christenmensch, so Dietmar Tillack damals, „würde ich dir gerne vergeben. Als Polizist muss ich dir jedoch sagen, dass dich das 30 Euro kostet.“ Nach der folgenden Belehrung, die „Tilli“ nie vergaß, war der Sünder wieder entlassen. Dietmar Tillack hat nie die Verbindung zu den Menschen verloren. Sie haben ihn als ortskundigen und verständnisvollen Revierpolizist kennengelernt, der zuhören konnte.

Vor 15 Jahren den Männerkreis gegründet

Dietmar Tillack hat vor 15 Jahren den Männerkreis in Löwenberg gegründet, war dort sehr engagiert tätig. Und er war zugleich begeisterter Angler. „Erst vor wenigen Wochen hat er meinen Eltern noch selbst gefangenen Fisch vorbei gebracht“, sagt Bernd-Christian Schneck. Der Bürgermeister der Gemeinde ist immer noch völlig fassungslos über die Nachricht vom Tod des Freundes. „Tilli war immer dicht dran an den Menschen und hat es verstanden, mit ihnen über Sorgen und Nöte zu reden, bevor diese zu Problemen werden konnten“, sagt der Verwaltungschef.“ Er war eine Institution im Löwenberger Land. Wir werden ihn nicht vergessen.“

Beisetzung am 10. August

Zuletzt war Dietmar Tillack, der sich vor allem in den letzten Dienstjahren so sehr auf den Ruhestand und das Mehr an Zeit für seine Hobbys gefreut hatte, stark in die Pflege von Familienangehörigen eingebunden. Nun hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Das öffentliche Leben im Löwenberger Land ist seit Dienstag ein Stück ärmer geworden. Viele Leute werden ihn vermissen. Dietmar Tillack wird am Sonnabend, 10. August, in Löwenberg beigesetzt. Die Trauerfeier in der Kirche beginnt um 14 Uhr.

Von Bert Wittke