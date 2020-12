Ein Festkleid für die Colorado-Tanne an der Griebener Kirche

Grieben

Schon von weitem sind laute und aufgeregt klingende Kinderstimmen zu hören. Kein Wunder! Schließlich freuen sich die Mädchen und Jungen der Kita „Regenbogen“ bereits seit Tagen darauf, den Weihnachtsbaum schmücken zu dürfen. Am Dienstagvormittag war es soweit. Der große Colorado-Tanne gleich neben dem Griebener Gotteshaus wurde von den Kindern ein buntes Festkleid angelegt.

Dir Mädchen und Jungen waren stolz, den Weihnachtsbaum schmücken zu dürfen. Quelle: Bert Wittke

Kaum waren Hanna, Luisa, Ben, Jack Marlitt, Mailo, Marvin, Mira, Frieda und die ganzen anderen Mädchen und Jungen auf dem Kirchengelände eingetroffen, ging es auch schon los. Eine große Kiste, in der lauter bunte Weihnachtsbaumkugeln lagen, wurde geöffnet. Da gab es für die Kita-Kinder kein Halten mehr. Jeder wollte der Erste sein, der eine Kugel ergattert. Dann ging es schnurstracks zum Baum und es dauerte nicht lange, da sahen zumindest die unteren Zweige hübsch geschmückt aus. „Ich finde es toll, mit welchem Spaß sich die Mädchen und Jungen unserer Kita über den Baum hermachen und immer noch mehr Kugeln aufhängen wollen“, sagte Ortsvorsteher Dietmar Haack, der das rege Treiben schmunzelnd beobachtete.

Neben kleinen und großen Kugeln kamen auch Päckchen an den Baum. Quelle: Bert Wittke

Neben den Kugeln kamen auch viele bunte Päckchen, die Eltern zuvor in hübsches Weihnachtspapier gewickelt hatten, an den Baum. Bei so viel Feuereifer passierte es dann auch schon mal, dass eine Kugel zu Boden fiel. Aber zum Glück war der Vorrat an derartigen Schmuckelementen groß. Die Betreuer der Kinder – Anne Schäfer, Katrin Kniffert, Dominik Tauber und Angelika Torster – hätten an diesem Tag mindest zehn Hände gebraucht, um überall dort, wo ihre Hilfe nötig wurde, sein zu können. Aber am Ende fand jede Kugel und jedes Paket einen passenden Platz am Baum und die Kinder betrachteten zufrieden ihr Werk.

Der Griebener Thomas Kramer hat kleine Schäfchen hergestellt. Auch die kommen mit unter den Weihnachtsbaum. Quelle: Bert Wittke

Noch ein gemeinsames Foto unterm Weihnachtsbaum und dann tobten die Mädchen und Jungen noch eine ganze Weile ausgelassen über die umliegenden Wiesen. Viel Bewegung an frischer Luft war an diesem Vormittag nicht nur gesund, sondern zugleich auch ein gutes Mittel gegen die Kälte, die hier und da schon ganz schön zwickte. Da tat es gut, dass der Ofen im Gemeinderaum der Kirche wohlige Wärme ausstrahlte, als Ortsvorsteher Dietmar Haack davon berichtete, wer alles beim Anbringen der Weihnachtsbaumbeleuchtung dabei war. Geholfen haben Jürgen Leistikow und Sebastian Fehlow sowie vom Ortsbeirat Sabine Hering und Ortschef Dietmar Haack. Die dazu benötigte Technik stellte dankenswerterweise die örtliche Firma Schlubach zur Verfügung. Ein großes Dankeschön, so der Ortschef, gehe zugleich an Heike Schmidt, die alle Jahre wieder den Adventskranz am Sportplatz schmückt.

Von Bert Wittke