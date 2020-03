Ein Herz für die Kinder von Camp Pikpa

Grüneberg

Versprechen zu halten, ist für Ruth-Barbara Schlenker, Pastorin im Sprengel Löwenberg-Grüneberg, selbstverständlich. Auch oder besonders an ihrem Geburtstag, den sie am Freitag feiert. 63 Jahre wird die Kirchenfrau alt.

Von ihren Gratulanten wünscht sie sich Unterstützung eines ihrer Projekte, welches ein kleines Flüchtlingscamp auf der griechischen Mittelmeerinsel Lesbos betrifft. Hier ist sie engagiert, seit die Veltener Pfarrerin Ute Gniewoß 2016 ihren Abschied hatte und dabei über die dort geleistete Arbeit predigte. Auf der Insel Lesbos gibt es das Pikpa-Flüchtlingscamp, es gehört zu der Initiative Lesvossolidaity und wird ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben. Das Camp Pikpa hat nur 120 Plätze für die Schwächsten und Gefährdetsten, Traumatisierte, Risikoschwangere, körperlich und geistig Behinderte, psychisch Erkrankte. Sie finden dort einen Hort, in dem sie sich ein bisschen sicherer fühlen können als in dem großen Lager. „Wenn ich daran denke, dass die Corona-Krise auch vor der Insel Lesbos nicht Halt machen wird, wird mir ganz übel. Man kann nur ahnen, was dort und in den vielen anderen Lagern passieren wird“, so die besorgte Pfarrerin. 2016 hatte sie der scheidenden Ute Gniewoß versprochen, sich im Kirchenkreis um das Camp zu kümmern.

Gottesdienst unter freiem Himmel vor der Kirche in Grüneberg. Daran ist aktuell nicht zu denken. Quelle: Privat

Und da es derzeit sowieso schwierig sei, Blumen oder andere Geschenke zu kaufen, wünscht sie sich von ihren Gratulanten eine Unterstützung der dort geleisteten Arbeit. Der eingerichtete Fonds ist für Überweisungen unter Evangelischer Kirchenkreisverband Eberswalde, IBAN: DE74 5206 0410 0503 9017 42 (Evangelische Bank eG) mit dem Verwendungszweck: „ Lesbos“ zu erreichen. 5000 Euro aus den Mitteln des Kirchenkreises konnten 2019 schon für das Camp bereitgestellt werden. Nun sind dort 30 weitere Betten speziell für Kinder in Planung, für die Spenden benötigt werden. Schlenker bedauert, dass im Zuge der Corona-Pandemie kaum noch etwas über die Flüchtlinge berichtet wird. Dazu kommt: „Mit der Schließung der Grenzen hebeln wir das Recht auf Asyl aus. Auch in Zeiten von Corona ist das schlimm.“

Dackeldame Frieda auch am Geburtstag mit dabei

Sie selbst wird den morgigen Tag zu Haus verbringen, mit Dackeldame Frieda an ihrer Seite. „Mein Wohnzimmer verschönere ich mir mit Blumen aus dem Garten und koche mir mein Lieblingsessen", verrät die Pastorin. Kohlrouladen wird es geben. Ansonsten ist sie telefonisch erreichbar und hat auch eine Spendenbüchse für die, die – natürlich unter Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes – persönlich gratulieren wollen. Sorgen bereiten ihr die kommenden Wochen. Zu Ostern nicht in der Kirche sein, dass ist schier undenkbar. Schließlich wird dieses Fest anlässlich der Auferstehung von Jesus Christus gefeiert. Aber auch dafür gebe es schon die ersten Pläne, wie das Erinnern an dieses Wunder zu den Menschen im Löwenberger Land gebracht werden kann. Ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu unterschreiten.

Von Björn Bethe