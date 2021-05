Einbrecher klauen Werkzeuge und Maschinen – die Kripo ermittelt nun wegen der Einbruchsserie

Löwenberger Land

Bislang Unbekannte drangen in der Zeit von Montag bis Mittwoch in insgesamt drei Objekte in Nassenheide ein und entwendeten hier Werkzeuge und Maschinen. In der Nacht zu Dienstag betraten die Täter ein Grundstück in der Liebenwalder Chaussee und stahlen aus einer Garage verschiedene Maschinen im Wer von zirka 1500 Euro (Nass-Trockensauger, Kreissäge, Tauchsäge, Bohrmaschine).

Aus einer Werkstatt in der Teschendorfer Straße entwendeten die Täter in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch ebenfalls mehrere Werkzeuge im Wert von rund 2000 Euro.

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sie sich Zutritt zu einer Scheune in der Teschendorfer Straße. Aus dieser wurden Werkzeuge der Marke Makita und Stihl im Wert von zirka 6000 Euro gestohlen. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Wegen besonders schweren Diebstahls in drei Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline