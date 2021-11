Einbrecher machen sich am „Netto“-Markt in Nassenheide zu schaffen – Polizei ermittelt

Nassenheide

In der Zeit von Sonnabend (27. November), 22.15 Uhr bis Montagmorgen (29. November), 5.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zum „Netto“-Markt in der Liebenwalder Chaussee in Nassenheide zu verschaffen. „Eine Mitarbeiterin des Marktes wollte am Montagmorgen den Betrieb aufnehmen und stellte dabei die Beschädigungen an der Eingangstür fest“, informierte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Kriminalpolizei ermittelt in Nassenheide

Offenbar versuchten die Täter, die Scheibe mit einem Stein einzuwerfen. „Aber auch Hebelspuren wurden durch die Beamten festgestellt“, so die Polizeisprecherin weiter. Ein Kriminaltechniker der Polizei sicherte Spuren am Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline