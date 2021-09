Einbruch in Glambeck: Bargeld und Schmuck gestohlen

Glambeck

Die rückwärtige Terrassentür hebelten bislang Unbekannte in der Zeit von Freitag zu Sonnabend an einem Einfamilienhaus in Glambeck auf. „Die Eigentümer bemerkten den Einbruch erst am Abend des 5. September und alarmierten die Polizei“, berichtete Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter mit Bargeld und Schmuck flüchten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1700 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline