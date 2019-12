Löwenberg

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Sonnabend (14. Dezember) zwischen 3.40 Uhr und 9.55 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Eberswalder Straße in Löwenberg. Sie entwendeten daraus nach ersten Erkenntnissen Zigaretten. Weitere Räume im Gebäude wurden ebenfalls gewaltsam geöffnet. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort. Bislang wird der Sachschaden auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von MAZonline