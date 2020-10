Eine Sitzecke aus Paletten für den Jugendclub in Löwenberg

Löwenberg

Einige zaghafte Sonnenstrahlen fallen durch die Baumwipfel im Hain und kämpfen gegen weiße Nebelschwaden an, die aus dem feuchten Dickicht aufsteigen. Obwohl die Uhr bereits 10 Uhr zeigt, ist es noch ganz schön frisch draußen. Zeit, um lieber in den heimischen vier Wänden zu bleiben? Von wegen! Schon von Weitem ist aus Richtung Hain eine etwas gewöhnungsbedürftige Kombination aus Musik, Hämmern, Sägen und Schleifen zu hören. Ab und an mischt sich sekundenlang fröhliches Lachen darunter. Keine Frage, auf dem Gelände des Jugendclubs in Löwenberg herrscht an diesem Dienstagmorgen bereits rege Betriebsamkeit.

Im Jugendclub in Löwenberg wird eine große Liste zusammengestellt: Was könnten die Mädchen und Jungen machen, wenn es jetzt gleich auf in die Schulturnhalle geht. Quelle: Bert Wittke

Anzeige

Im Gebäude haben sich zahlreiche Mädchen und Jungen versammelt. Es sind Herbstferien und sie sind hergekommen, um sich gemeinsam mit Freunden die Zeit zu vertreiben. Es wird kreativ gebastelt, Billard und Tischfußball gespielt. Um einen Tisch herum sitzen Kinder und beratschlagen gemeinsam, was man machen könnte, wenn es jetzt gleich hinüber in die Schulturnhalle nach Löwenberg geht. Jägerball steht ganz oben auf der Liste, als sich die Jugendbetreuerin der Gemeinde Löwenberger Land, Juliane Jung, hinter das Steuer des Kleintransportes setzt und die Mädchen und Jungen zur Turnhalle fährt.

Maja, Emilia und Michelle (v.l.) sind damit beschäftigt, Kopfschmuck zu basteln. Quelle: Bert Wittke

Unterdessen schwirren vor dem Clubgebäude etliche Jugendliche geschäftig zwischen etlichen Europaletten hin und her. „Hier entsteht eine Sitzecke, die später mal vor dem Eingang zum Jugendclubgebäude ihren Platz finden wird“, sagt Benjamin Schulte, Projektleiter der Aktion. Der Holzbildhauer und Holzgestalter aus Netzeband war bereits während der vergangenen Sommerferien in Löwenberg und hat im Jugendclub im Hain einen Schnitz-Workshop geleitet. „Das hat unheimlich viel Spaß gemacht“, sagt der junge Mann, der in Netzeband mit den dortigen Theaterleuten zusammenarbeitet und auch ein eigenes Atelier hat. Als er gefragt wurde, ob er gemeinsam mit den jungen Leuten in Löwenberg das Projekt „ Sitzecke“ verwirklichen würde, war er, wie er sagt, sehr gerne bereit dazu. „Ich finde es toll, wie ungezwungen die Jugendlichen hier ihr Vorhaben angegangen sind und mit welchem Elan und Ehrgeiz sie es nunmehr in die Tat umsetzen“, sagt Benjamin Schulte. Die Sitzecke soll in U-Form gebaut werden und rollbar sein. Außerdem sollen sich daran Haken zum Anhängen der Sachen befinden. Ein Mülleimer soll auch angebaut werden und außerdem soll die Sitzecke eine Klappbox haben, in der Sitzkissen verstaut werden können. Ein ehrgeiziges Vorhaben.

Demian Scherer aus Löwenberg absolviert schon eine Lehre. Wenn der 17-Jährige Zeit hat, hilft er gern im Jugendclub mit. Quelle: Bert Wittke

Zu den fleißigen jungen Handwerkern, die am Dienstag über das Gelände wirbeln, gehört Demian Scherer. Der 17-jährige Löwenberger, der derzeit eine Lehre als Fachkraft für Lagerlogistik absolviert, fährt mit einem Schleifgerät gekonnt über das Holz der Paletten. „Damit nachher die Farbe auf dem Holz besser hält“, erklärt er seine Arbeit und weist hinüber zu den beiden Mädchen Anouk aus Löwenberg und Anna aus Teschendorf, die damit beschäftigt sind, wetterfeste Farbe auf das Palettenholz zu pinseln. Dazwischen hantiert Florian Vogt aus Löwenberg mit einem großen Hammer und versenkt immer mal wieder Nägel im Holz. „Am Montag waren wir vor allem damit beschäftigt, Paletten zu verschrauben“, sagt er. So schwungvoll, wie er den Hammer führt, besteht kein Zweifel daran, dass ihm die Arbeit Spaß macht. Ziel sei es, so erklärt Projektleiter Benjamin Schulte, am Freitag mit den Arbeiten so weit zu sein, dass eine erste Sitzprobe vorgenommen werden kann.

Alle klotzen mächtig ran, damit das Projekt „Sitzecke“ bis Freitag fertig ist. Quelle: Bert Wittke

Das Projekt „ Sitzecke“ wird im Rahmen der Initiative RaumPioniereZukunft der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Brandenburg (LKJ) realisiert. Das LKJ unterstützt Jugendliche darin, ihre Bedürfnisse in ihrer Stadt oder auch ihrem Dorf zu artikulieren. Dabei werden im Team Ideen gesammelt und daraus dann konkrete Pläne zur Umsetzung geschmiedet. Das haben die Jugendlichen, die regelmäßig in den Jugendclub am Hain kommen, bereits vor den Ferien getan. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Jugendbetreuern sowie von der Gemeindeverwaltung des Löwenberger Landes. Drei Kommunen kommen jedes Jahr in den Genuss einer Unterstützung durch die Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Brandenburg. 2020 sind es Alt Ruppin, Ziesar und die Gemeinde Löwenberger Land.

Projektleiter Benjamin Schulte macht es großen Spaß, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Er ist begeistert, wie die jungen Leute ihr Vorhaben in die Tat umsetzen, eine Sitzecke für den Jugendclub zu bauen. Quelle: Bert Wittke

Die Jugendlichen am Hain in Löwenberg entscheiden selbst, wie lange sie täglich an der Sitzecke mitbauen. Am Montag haben viele bis in den Nachmittag gearbeitet, am Dienst wollten dagegen nicht ganz so viele junge Leute nach dem Essen noch die Ärmel hochkrempeln. Das, so verriet Florian Vogt, könnte aber auch daran liegen, dass es Montag zum Mittagessen Nudeln mit Tomatensoße gab, während am Dienstag Spinat auf dem Speiseplan stand.Eine Sitzecke aus Paletten für den Jugendclub in Löwenberg

Von Bert Wittke