Einkaufsmarkt in Löwenberg: Lobende Worte für schnelle Erweiterung

Löwenberg

Die Leute zeigen sich sehr zufrieden. Wer auch immer am Dienstagvormittag den Aldi-Markt in Löwenberg verließ, fand auf Nachfrage der MAZ positive Worte für die Einkaufsstätte, die nach umfangreichen Erweiterungsarbeiten erst kurz vor dem Jahreswechsel wiedereröffnet wurde. Gelobt wurden in erster Linie das erweiterte Warensortiment und dessen Frische, die Geräumigkeit und Sauberkeit sowie das Angebot an nahen Parkplätzen.

Der Zeitplan war verdammt eng

2003 hatte der Discounter Einzug in Löwenberg gehalten. Nun war es an der Zeit, den Markt auszubauen und zu modernisieren. Regie hat dabei die Deutsche Fachmarkt AG geführt, die den Markt langfristig an Aldi verpachtet hat, zunächst auf zehn Jahre mit Option auf eine Verlängerung. Durch die späte Erteilung der Baugenehmigung hatten wir einen sehr engen Zeitplan“, sagt Matthais Stich, Vorstand der Deutschen Fachmarkt AG. Ziel sei es schließlich gewesen, den Markt noch vor dem Weihnachtsfest 2021 wieder zu öffnen. Ein Teil der Bauarbeiten wurden erledigt, als die Verkaufsstätte noch geöffnet war. Geschlossen war sie vom 4. November bis 10. Dezember. „In Anbetracht der Arbeiten, die durchgeführt wurden, eine verdammt kurze Zeit“, sagt Matthias Stich. So etwa eine Woche vor der Wiedereröffnung habe es nicht wenige Stimmen gegeben, die skeptisch waren, dass der Markt am 10. Dezember wieder seine Türen öffnen wird.

Dank an den Landkreis, die Gemeinde und KFL

Doch schließlich sei es doch gelungen. Worte des Dankes richtete Matthias Stich an den Landkreis Oberhavel und die Gemeinde Löwenberger Land, die „hervorragend und schnell“ mitgezogen habe. Und auch die KFL GmbH habe sich als ein ausgesprochen hilfsbereiter und kooperativer Nachbar gezeigt. So konnte die für die Erweiterung geplante kurze Zeitschiene eingehalten werden.

Maria und Töchterchen Mira kaufen gerne und eigentlich fast immer in dem neuen Aldi-Markt in Löwenberg ein. Quelle: Uwe Halling

Im Zuge der Arbeiten ist die Verkaufsfläche durch einen Anbau von einst 725 Quadratmeter auf 1010 Quadratmet ausgedehnt worden. In dem Markt befindet sich nunmehr auch eine Kundentoilette. Zudem wurde bei der Innenausstattung Wert auf die Verwendung neuer innovativer Technik gelegt. Eine neue größere Zufahrt, das Neuanlegen der Grünfläche, die Verwendung einer sparsamen LED-Parkplatzbeleuchtung und eine Erneuerung der Grundleitungen des Gebäudes haben den Standort deutlich sichtbar aufgewertet. „Das ist jetzt ein ganz moderner Markt“, sagt Matthias Stich. Gerade so, als wäre er neu errichtet worden.

Bürgermeister: Markt innerorts erhalten

Neben der Kundschaft ist auch die Verwaltung der Gemeinde Löwenberger Landes sehr zufrieden, dass die Verkaufsstätte an ihrem angestammten Standort erweitert werden konnte. „Es ist gelungen, den Markt innerorts zu erhalten“, sagte Bürgermeister Bernd-Christian Schneck. Das sorge für eine Belebung des Ortskerns, seien doch dort auch weiterhin für die Leute wichtige Einrichtungen wie Einkaufsmärkte, Friseure, der Blumenladen Hoffmann oder auch die Apotheke fußläufig gut und schnell zu erreichen.

Im Außenbereich des marktes an der Eberswalder Straße sollen noch acht Parkplätze mit Schnellladesäulen für Elektroautos geschaffen werden – vier davon bis Ende Februar dieses Jahres. Quelle: Bert Wittke

Einige wenige Restarbeiten stehen auf dem Gelände an der Eberswalder Straße noch aus. So sollen noch acht Parkplätze mit Schnellladesäulen für Elektroautos geschaffen werden – vier davon bis Ende Februar dieses Jahres, vier weitere etwas später. Je nach Wetterlage ist vorgesehen, die restlichen Arbeiten an den Außenanlagen abzuschließen. Dazu gehört auch eine neue Verkaufsfläche für den Döner Topuz Imbiss.

Von Bert Wittke