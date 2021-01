Einwohnerentwicklung im Löwenberger Land: Gemeinde profitiert vom Zuzug

Löwenberger Land

Am Ende des Jahres 2020 standen in der Gemeinde Löwenberger Land insgesamt 69 Personen mehr als im Jahr zuvor auf der Liste der Gemeindeverwaltung. Damit leben aktuell 8476 in der Gemeinde, den größten Zulauf verzeichneten die Ortsteile Nassenheide und Grüneberg – vor allem durch die Neubaugebiete. Den 101 Sterbefällen stehen nach Statistik der Gemeindeverwaltung 49 Geburten gegenüber. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist nahezu ausgeglichen: Geboren wurden 28 Jungen und 21 Mädchen. Verstorben sind 51 Männer und 50 Frauen.

Gemischtes Bild innerhalb der Ortsteile

Innerhalb der 17 Ortsteile zeigt sich ein sehr gemischtes Bild. In Grüneberg ließen sich 65 Personen neu häuslich nieder. Dem steht allerdings auch ein Wegzug von 62 Personen gegenüber. Bei vier Geburten und 13 Todesfällen macht dies in der Summe ein Minus von sechs Personen . Nassenheide, der größte Ortsteil der Gemeinde, startete mit 1741 Einwohnern in das vergangene Jahr. Dort zogen 158 Personen hinzu, 62 verließen den Ort. 15 Neugeborene konnten begrüßt werden, 14 Personen verstarben. In der Summe macht dies ein Wachstumsplus von 97 Personen aus, so dass zum Jahresende 1838 Personen ihren Wohnsitz in Nassenheide hatten.

Neuendorf verzeichnet größtes Minus

In Löwenberg selbst bleibt die Einwohnerzahl konstant. Sechs Geburten, 23 Sterbefälle, 85 Zuzüge und 69 Wegzüge bedeuten in der Summe 1269 Einwohner – einer weniger als zum Jahresbeginn. Auch der Ortsteil Linde verzeichnete Zuwachs: Dort wohnen nun 214 Menschen, 15 mehr als zuvor. Den größten Einwohnerverlust im Jahr 2020 zeigte der Ortsteil Neuendorf. Dort zogen neun Personen hinzu, 23 suchten ihr Glück in anderen Orten und zogen weg. Geburten verzeichnet der Ortsteil keine, dafür aber zwei Sterbefälle. Dies macht in der Summe ein Minus von 16 Personen.

Von Stefanie Fechner