Einwohnerstatistik: Das Löwenberger Land legt weiter zu

Löwenberger Land

„Es ist immer wieder interessant und spannend zugleich, sich die Zahlen anzuschauen“, sagt Bernd-Christian Schneck. Der Bürgermeister hatte sich am Dienstagvormittag die Einwohnerstatistik der Gemeinde Löwenberger Land ausdrucken lassen und das Zahlenwerk anschließend intensiv studiert. „Der Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern, der in den vergangenen Jahren registriert wurde, hat auch 2021 angehalten“, resümierte der Bürgermeister zufrieden. Er werte das als Zeichen dafür, dass sich die Mehrheit der Einheimischen in der Gemeinde gut aufgehoben fühlt. Und darüber hinaus scheinen auch Menschen, die in eine ländliche Region umziehen möchten, das Löwenberger Land als neues Zuhause mit in Betracht ziehen.

Am Ende des Jahres 2021 standen in der Gemeinde Löwenberger Land unterm Strich 117 Personen mehr als im Jahr zuvor in der Einwohnerstatistik (Stichtag: 3. Januar 2022). Damit leben aktuell insgesamt 8577 Menschen in der Gemeinde. Das Verhältnis zwischen männlichen Einwohnern (4254) und weiblichen Einwohnerinnen (4206) ist nahezu ausgeglichen.

Bürgermeister Bernd-Christian Schneck konnte im vergangenen Jahr Kita-Leiterin Antje Brückmann in Grüneberg die Schlüssel für einen Anbau überreichen. Quelle: Uwe Halling

Den größten Zulauf verzeichneten die Ortsteile Nassenheide mit 89 zusätzlichen Einwohnern (jetzt 1920) und Grüneberg mit 23 Einwohnern mehr (jetzt 1354 Personen). Das liegt in erster Linie an den dort vorhanden Neubaugebieten, wobei deutlich wird, dass das Baugebiet in Grünberg inzwischen gut gefüllt und nahezu ausgereizt ist. Und auch in Nassenheide hat das Wohngebiet an der Hohenbrucher Chaussee bereits großen Zuwachs erhalten. In der Gemeindeverwaltung geht man folglich davon aus, dass sich die Wachstumsrate in den kommenden Jahren verringern wird. Neue größere Wohnbebauungen sind im Löwenberger Land derzeit nicht in Planung, wenn man einmal von dem Vorhaben an der Neuendorfer Straße in Teschendorf absieht. Dort möchte ein Investor ein Wohngebiet mit Grundstücke für etwa 40 Einfamilienhäuser erschließen und vermarkten. Ansonsten wird es auf der Suche nach Wohnmöglichkeiten im Löwenberger Land künftig darum gehen, in den Ortsteilen zu schauen, wo Lückenbebauungen möglich sind.

Auch das Weihnachtsbaby 2021, Erwin Glanz, ist in die Einwohnerstatistik für Nassenheide eingegangen Quelle: Kreißsaal

Den 98 Sterbefällen 2021 im Löwenberger Land stehen laut Statistik der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2021 genau 70 Geburten gegenüber. Geboren wurden im Löwenberger Land im Laufe des vergangenen Jahres 41 Jungen und 29 Mädchen. Verstorben sind 45 Männer und 53 Frauen. Zu beobachten ist, dass die Lücke zwischen Sterbefällen und Geburten in der Vergangenheit stets ein wenig kleiner geworden ist. Die immer noch bestehende Diskrepanz wird – wie in den Vorjahren auch – durch Zuzüge aufgefangen. 397 Zuzüglern stehen 252 Frauen, Kinder und Männer gegenüber, die das Löwenberger Land im Verlauf des vergangenen Jahres verlassen haben.

Einwohnerzahl in den Ortsteilen relativ stabil

Wenn man einmal Nassenheide und Grüneberg ausklammert, ist die Einwohnerentwicklung in den Ortsteilen des Löwenberger Landes sehr stabil. Zuwächse und Rückgänge im vergangenen Jahr fielen sehr moderat aus. Falkenthal kam zum Ende des Jahres 2021 auf 628 Einwohner (+14), Glambeck auf 108 (-3), Grieben auf 585 (-15), Großmutz auf 209 (-4), Gutengermendorf auf 256 (+3), Häsen auf 259 (+6), Hoppenrade auf 163 (-2), Klevesche Häuser auf 48 (-2), Liebenberg auf 206 (+3), Linde auf 205 (-7), Löwenberg auf 1264 (-1), Neuhäsen auf 56 (-3), Neulöwenberg auf 333(-3), Teschendorf auf 840 (+14) und Neuendorf auf 243 (+5).

Größter Kindersegen in Grüneberg

Den größten Kindersegen gab es 2021 im Ortsteil Grüneberg. Dort erblickten neun Mädchen und elf Jungen das Licht der Welt. Dahinter folgt Teschendorf mit zehn neuen Erdenbürgern (drei Mädchen und sieben Jungen) und Nassenheide mit neun Geburten (drei Mädchen und sechs Jungen). Um Glambeck, Klevesche Häuser und Neuhäsen machte der Klapperstorch dagegen im vergangenen Jahr einen großen Bogen. Dort blieb der Kindersegen aus. In Falkenthal wurden 2021 sechs Kinder geboren, in Grieben zwei, in Großmutz zwei, in Gutengermendorf drei, in Häsen vier, in Hoppenrade zwei, in Liebenberg zwei, in Löwenberg sechs und in Neulöwenberg zwei Kinder geboren. Jeweils ein Kind erblickte in Linde und in Neuendorf das Licht der Welt.

156 ausländische Mitbürger (73 weibliche und 83 männliche) lebten zum Ende des vergangenen Jahres in der Gemeinde Löwenberger Land. Zwölf Monate zuvor waren 144 Ausländer (66 weibliche und 78 männliche) gezählt worden.

Von Bert Wittke