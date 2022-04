Ella aus Grüneberg ist am Rett-Syndrom erkrankt: Familie sammelt Spenden für Delfintherapie

Grüneberg

Mit einem strahlenden Lächeln blickt die zweijährige Ella in die Kamera, die Haare zu einem frechen Zöpfchen gebunden. Wer nicht weiß, was das kleine Mädchen aus Grüneberg durchmacht, er würde es anhand des Fotos nicht erahnen. Die Kleine leidet am Rett-Syndrom – eine Krankheit, die Ella die Chance auf ein normales Leben nimmt. „Das Rett-Syndrom ist sehr selten und betrifft etwa eines von zehn- bis fünfzehntausend Mädchen, also rund 50 Mädchen jedes Jahr in Deutschland“, erklärt Mama Grit Rupnow (32), die gemeinsam mit Ella, deren sechsjähriger Schwester Marie und ihrem Mann Christian in Grüneberg wohnt.

Ella aus Grüneberg: Krankheit macht sich durch erste Anzeichen bemerkbar

Die Schwangerschaft sei unkompliziert verlaufen, die Geburt war anstrengend, erinnert sich die zweifache Mutter. Bis zu einem Alter von etwa sechs Monaten habe sich Ella regelgerecht entwickelt. „Auch wenn sie immer etwas langsamer war als andere Kinder“, blickt Grit Rupnow zurück. Auch im Vergleich zur großen Schwester, benötigt Ella länger für die einzelnen Entwicklungsschritte. Dass dies bereits erste Anzeichen für das drohende Unheil sind, ahnt damals noch niemand. „Aber mein mütterlicher Instinkt hat mir gesagt, dass da irgendetwas anders ist. Aber ich habe das auf die Geburt geschoben“, erzählt die 32-Jährige.

Mit einer Delfintherapie soll der kleinen Ella geholfen werden. Foto: DHT Quelle: Sonstige

Kinderärztin aus Löwenberg unterstützt die Familie

Zur U6-Untersuchung beim Kinderarzt, die zwischen dem zehnten und zwölften Lebensmonat durchgeführt wird, bricht es aus Grit Rupnow heraus. „Ich habe es bei unserer Kinderärztin Frau Ordel in Löwenberg angesprochen und bin dann dort auch in Tränen ausgebrochen“, berichtet sie. „Ich habe schon geahnt, dass dort etwas im Argen liegt, wollte es als Mutter aber einfach nicht wahr haben.“

Die erfahrene Kinderärztin nimmt die Bedenken der Mutter sofort ernst. „Sie unterstützt und begleitet uns bis heute, lacht, weint und trauert mit uns“, zeigt sich die Grünebergerin dankbar für die Unterstützung. Mittlerweile steht die Diagnose Rett-Syndrom fest. Symptomatisch sei vor allem, dass Ella alles bisher Erlernte auch wieder verlernt hat. „Sie kann nichts mit den Händen greifen oder selbstständig essen, sie kann nicht sprechen, obwohl bereits erste Sprechversuche da waren“, schildert Ellas Mutter die ausgeprägten Symptome ihrer Tochter.

Grit und Christian Rupnow wollen ihrer schwer kranken Tochter Ella (vorn) gern eine Delfintherapie ermöglichen. Auch die große Schwester Marie soll dann mit nach Curacao fliegen. Quelle: privat

Die Zweijährige ist rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Vormittags wird Ella bei der Tagesmutter Bianca Ast in Löwenberg betreut – Zeit, die Grit Rupnow nutzt, um sich ihrer Arbeit zu widmen. „Ich konnte dank meines Arbeitgebers meine Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche verringern und kann es dank flexibler Lösungen auch ermöglichen, mit Ella zu ihren Therapien und Arztbesuchen zu fahren.“ Ergotherapie, Frühförderung, Logopädie, Physiotherapie – die Liste an Terminen ist lang.

Rett-Syndrom ist „eine Laune der Natur“

Wodurch die Krankheit ihrer Tochter ausgelöst wurde, wissen die Rupnows bis heute nicht – lediglich, dass es sich um einen Fehler auf dem MECP2-Gen handelt. „Es ist einfach eine Laune der Natur, und wir schaffen das, da bin ich mir sicher“, zeigt sich Grit Rupnow kämpferisch.

Einen großen Wunsch hegt die Familie trotz aller Unterstützung, die sie aus dem Familien- und Freundeskreis erhält: Eine Delfintherapie für Ella auf Curacao. „Da gibt es gute Erfahrungen bei Kindern mit dem Rett-Syndrom“, erläutert die 32-Jährige. Eine befreundete Mutter, deren Tochter ebenfalls daran erkrankt ist, fährt in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal zu den Delfinen. Kennengelernt haben sich die Mütter über den Verein Rett Deutschland e.V., einem Verein, der den Eltern betroffener Kinder Hilfe und Unterstützung anbietet. „Das hat mich ermutigt, es auch zu versuchen.“

Delfintherapie für Ella aus Grüneberg kostet 15 000 Euro

Knackpunkt sind allerdings die hohen Kosten, die mit der Delfintherapie verbunden sind. Rund 15.000 Euro müsste die Familie aufbringen – eine Summe, die für die Familie trotz zweier Verdiener nicht zu stemmen ist.

„Wir haben erst kürzlich unsere Terrasse mit einer Rampe umbauen lassen, und auch einen Treppenlift werden wir irgendwann benötigen“, zählt die Grünebergerin auf. Um ihrer Tochter trotzdem die Möglichkeit zur Delfintherapie zu eröffnen, hat sich Grit Rupnow dazu entschlossen, eine Gofundme-Kampagne mit dem Namen „Ella und die Delfine“ ins Leben zu rufen. Etwas mehr als 7800 Euro sind dort bereits eingegangen.

Ella lebt mit ihrer Familie in Grüneberg. Quelle: Helge Treichel

Auch ein Galileo-Trainer für Ellas Muskelaufbau wird benötigt

„Ich bin völlig überwältigt von der Unterstützung, die uns jetzt schon zuteil wird“, sagt sie hörbar hoffnungsvoll. Doch auch wenn die 15.000-Euro-Marke nicht erreicht wird, so wird das Geld Ella trotzdem helfen. „Dann würden wir zum Beispiel in einen Galileo-Trainer investieren.“ Der wird zum Muskelaufbau genutzt und wird von der Familie aktuell immer aus einem sozialpädiatrischen Zentrum in Berlin ausgeborgt.

Auch Ellas Schwester Marie wird in die Therapie mit einbezogen

Auch wenn all dies mit viel Aufwand und Kosten verbunden ist, so wollen die Rupnows natürlich alles tun, um ihrer Tochter die bestmögliche Unterstützung zuteil werden zu lassen. Ein Balanceakt, denn natürlich soll auch Tochter Marie dabei nicht zu kurz kommen. „Bei der Delfintherapie wird auch Marie einbezogen und erhält zum Beispiel kindgerechte Erklärungen zum Krankheitsbild ihrer Schwester.“ Für die bisher erfahrene Resonanz findet Ellas Mama kaum noch Worte. „Wir hätten damit nie gerechnet. Es wäre unser größter Wunsch, Ella und auch Marie die Möglichkeit der Delfintherapie eröffnen zu können.“

Von Stefanie Fechner